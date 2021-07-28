مجلس جامعة بني سويف يستعرض إنجازات إدارة الشؤون القانونية.. ويشيد بكفاءة الأداء

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استعرض مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، خلال جلسته رقم 199، التقرير التفصيلي المقدم من إدارة الشؤون القانونية حول الإنجازات التي قدمتها خلال الفترة الماضية، والتي تتضمن إعفاء الجامعة من الضرائب العقارية على كل منشآتها وتشمل أيضًا مركز المؤتمرات ودار الضيافة وجميع الكافتيريات والمكتبات التي تقوم الجامعة بتأجيرها، وإعفاء الجامعة من الرسوم القضائية في جميع الدعاوى والطعون التي تقام منها، وإعفاء الجامعة من أتعاب المحاماة في جميع الدعاوى والطعون التي تقام منها، بالإضافة للحصول على أحكام قضائي بإلغاء الرسوم القضائية وبراءة ذمة الجامعة، وأحقية الجامعة في استرداد مبالغ مختلفة، هذا بالإضافة إلى صدور العديد من الأحكام برفض الإلغاء المجرد ورفض التعويض على سبيل المثال (كلية الحقوق- كلية السياحة والفنادق- كلية الزراعة – كلية الخدمة الاجتماعية).

وقال رئيس الجامعة منصور حسن إن إجراءات تطوير الأداء من الداخل، تضمنت عقد دورات تدريبية لأعضاء الإدارة القانونية لصقل مهاراتهم القانونية، وميكنة عمل الإدارة في كل أعمالها وتصميم برنامج لتسجيل جميع الأعمال وذلك لربط جميع الإدارات القانونية المختلفة على نظام الإدارة، بالإضافة إلى سحب جميع الأعمال ضوئيا على الأرشيف الإلكتروني، وإنشاء بريد إلكتروني خاص للإدارة لسهولة التواصل وتوفير رقم واتساب للتواصل بشأن مجالس التأديب والاستعلامات عن تنفيذ الأحكام وإرسال المستندات، مع تفعيل جميع الخدمات الخاصة بالإدارة والمتعاملين معها عن طريق (QR)، وتوفير كل الأجهزة الإلكترونية اللازمة لعمل الإدارة، والاشتراك في العديد من المواقع القانونية للاستفادة من أحدث التشريعات والأحكام والفتاوى، وتوفير مكتب مخصص لخدمة المحامين المتعاملين من الخارج مع الإدارة القانونية، وبسبب إنجازات الإدارة القانونية تم توجيه الشكر للدكتور منصور حسن رئيس الجامعة من مجلس نقابة المحامين وبحضور عضو مجلس الشيوخ نبيل حميدة المحامي.

وأشاد الدكتور منصور حسن بإنجازات الإدارة التي وفرت على الجامعة ملايين الجنيهات، وبكفاءة الأداء وسرعة الإنجاز، موجها الشكر والتقدير إلى الأستاذ عبد الرؤوف محمد علي مدير عام الإدارة القانونية والسادة مديري الإدارات، الأستاذ مجدي ربيع سليمان مدير إدارة القضايا، والأستاذ رجب حامد مدير التظلمات، والأستاذ هاني عبد الناصر مدير إدارة التحقيقات، والأستاذ جمال عبد الناصر مدير الإدارة القانونية بمجمع هندسة، والأستاذ جمال صالح مدير الإدارة القانونية بمجمع التعليم الصناعي، والأستاذ أحمد محمد علي مدير إدارة القانونية بالمستشفى الجامعي، كما وجه تحية شكر لكافة المحامين أعضاء الإدارة القانونية على مستوى الجامعة كلها.