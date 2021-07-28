«المحامين» تُحيل عضو للتأديب لرفعه دعوى بفرض الحراسة على النقابة

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أعلنت نقابة المحامين، عن قرار رجائي عطية، نقيب المحامين، بإحالة جلال خليل عبدالرحمن، المحامي، إلى إدارة التأديب للتحقيق معه فيما ورد بصحيفة الدعوى المحررة منه، بطلب فرض الحراسة على النقابة العامة للمحامين مدعيا وجود مخالفات، واختلاقات جسيمة.

وجاء بنص القرار: «بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى الدستور المصري، وعلى صحيفة الدعوى المحررة من جلال خليل عبدالرحمن، المحامي بطلب فرض الحراسة على النقابة العامة للمحامين وعلى ما نشر لها على الإنترنت، وعلى موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وما تضمنته من مخالفات عن الواقع، والقانون، وتقاليد المحاماة، مما يدعو إلى الفتنه بين المحامين، بناء على افتراءات وادعاءات مختلقه كاذبة لا أساس لها، ومخالفات فادحة للقانون وتطاول معيب وإخلال بالاحترام الواجب لرسالة ومهنة المحاماة».

وأضاف القرار: «لذلك قررنا اولا: ـ يحال جلال خليل عبدالرحمن، إلى إدارة التأديب للتحقيق معه فيما ورد بصحيفة الدعوى من مخالفات واختلاقات جسيمة، ثانيا: ـ يكلف ياسر أبوهندية، نقيب محامين دمياط، بافتتاح محضر، وسؤال جلال خليل عبدالرحمن، المحامي بدمياط صاحب تلك الصحيفة في النقاط التي أوردها في صحيفة الدعوى وتسجيل رده عليها، وإحالة المحضر إلى النقابة العامة للنظر فيه».