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: الجيوش الوطنية هي العمود الفقري الضامن لاستقرار وتماسك الدول

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السيسي: الجيوش الوطنية هي العمود الفقري الضامن لاستقرار وتماسك الدول : الجيوش الوطنية هي العمود الفقري الضامن لاستقرار وتماسك الدول

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استقبل الرئيس عبدالفتاح الأربعاء، العماد جوزيف عون، قائد الجيش اللبناني، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إلى جانب السفير على الحلبي، سفير الجمهورية اللبنانية بالقاهرة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس السيسي رحب بالعماد عون في زيارته لمصر، في إطار المباحثات مع وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مؤكدًا الاعتزاز بعمق العلاقات الوطيدة بين ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي، وحرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان ومصلحته الوطنية، حيث ثمَّن الدور الأساسي الذي يقوم به الجيش اللبناني الوطني للحفاظ على الاستقرار والتوازن في لبنان، وذلك في إطار ما تمثله الجيوش الوطنية كعمود فقري ضامن لتماسك واستقرار الدول.

من جانبه؛ أعرب العماد «عون» عن تشرفه بلقاء الرئيس، ناقلاً إلى تحيات الرئيس اللبناني ميشيل عون، ومؤكدًا حرص لبنان على تعزيز العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط الدولتين الشقيقتين، والتي تقوم على أسس من التضامن والأخوة، مع الإعراب عن تقدير بلاده للجهد المصري في دعم لبنان في كل المجالات، امتدادًا لدور مصر المحوري لحفظ الاستقرار في المنطقة العربية بأسرها.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي القائمة بين البلدين، والاستفادة من الخبرة المصرية في العديد من المجالات.

المصرى اليوم

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