نجاح أول 4 عمليات قلب مفتوح ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر

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أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح أول 4 عمليات قلب مفتوح داخل مستشفى طيبة التخصصي التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، ثاني محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأشارت الهيئة، إلى أن عمليات القلب المفتوح هي خدمة طبية مستحدثة لأول مرة يتم إجراؤها داخل مستشفى طيبة بالأقصر وذلك منذ بداية هذا الشهر الجاري يوليو 2021، مؤكدة جهدها والعمل الجاد على توفير أكبر قدر من الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين داخل نطاق محافظاتهم، لتوفير عناء ومشقة السفر عليهم والتكاليف الباهظة لتلقي العلاج اللازم لهم، بما يصل إلى توفير أكثر من 2000 خدمة طبية في مختلف التخصصات وبجودة عالمية.

وأضاف الدكتور محمد عيد، مدير مستشفى طيبة التخصصي بالأقصر، أن استحداث خدمة عمليات القلب المفتوح بالمستشفى، تُعد فتح باب أمل جديد يسهم في إنقاذ حياة المزيد من المرضى الذين يحتاجون إلى مثل هذه العمليات، والذين يشكون آلامًا عديدة منها آلام بالصدر وتضيق وتصلب في الشرايين المغذية لعضلة القلب وغيرها، وتوفير الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لهم.

وتابع: أنه تم إجراء العمليات بنجاح للمرضى الأربعة وخروجهم من المستشفى بعد استقرار حالتهم الصحية، لافتًا إلى أن تكلفة العملية الواحدة تتخطى 200 ألف جنيه، وبأنه لا يتكلف المريض تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد سوى مساهمة قدرها 300 جنيه فقط لا غير.

واستكمل، أنه قام بإجراء العمليات الجراحية للمرضى، فرق من أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين في جراحات القلب والتخدير والعناية المركزة، تضم كلًا من د. هيثم عبدالباقي استشاري ورئيس قسم جراحة القلب والصدر بمجمع الأقصر الطبي الدولي، د. أحمد صلاح الدين فؤاد استشاري جراحة القلب والصدر بجامعة القاهرة، د. أشرف مصطفى مدرس جراحة القلب والصدر بجامعة القاهرة، د. محمد ماجد مدرس مساعد جراحة القلب والصدر بجامعة القاهرة، د. محمد عبدالفتاح مدرس جراحة القلب والصدر بكلية الطب جامعة المنصورة، د. محمد عبدالقادر طبيب جراحة القلب والصدر بمستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج، د. أحمد رضوان طبيب مقيم جراحة القلب والصدر بمستشفى طيبة التخصصي، د. محمد إبراهيم استشاري التخدير بمعهد القلب القومي، ود. دينا السيد استشاري التخدير، إضافة إلى الفرق المعاونة لهم من أطقم التمريض وفنيي الأشعة داخل المستشفى.

جدير بالذكر أن مستشفى طيبة التخصصي، تعد ضمن منشآت هيئة الرعاية الصحية لتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين في محافظة الأقصر، والتي تشمل 65 منشآة صحية، منها 59 مركز ووحدة صحية بالإضافة إلى 6 مستشفيات.

كما أن المستشفى يعمل بها عددًا من الكفاءات الطبية ذوي الخبرة العالية في مختلف التخصصات الطبية، مدعومين بتجهيزات هي الأحدث من نوعها لتقديم خدمات صحية راقية تتماشى مع أعلى المعايير العالمية، كما تتبنى المستشفى أفضل الممارسات والإجراءات لتقديم رعاية آمنة ذات جودة عالية، وذلك على النحو الذي يجعلها خياراً مثالياً للمرضى، وبما يحقق أهداف ورؤية الهيئة بتقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وبجودة عالمية، وكجزء من أهداف ورؤية مصر 2030.