الضباب يشارك مرتادي غابة رغدان جلساتهم

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مشروع تطويري داخل الغابة تسبّب بالزحام

شارك الضباب متنزّهي غابة رغدان جلساتهم، وعانقهم وسط أجواء تميزت بميلانها للبرودة العادية مع انتشار وتواجد أمني مروري في أغلب المحاور.

وشهدت غابة رغدان، اليوم، كثافة عالية وزحامًا شديدًا؛ حيث تعذّر على الكثير من المتنزهين الحصول على مواقف لمركباتهم؛ مما جعلهم يغادرون المتنزّه ويقفون خارجه والدخول مشيًا على الأقدام.

أحد المشاريع التطويرية التي يجري تنفيذها حاليًّا تسبّب بإغلاق السنتر في الغابة، ووضع إشارة ممنوع الوقوف على المواقف التي اعتاد مرتادو الغابة الوقوف فيها تسبب بالزحام.