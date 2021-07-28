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شاهد من الأولمبياد: مدرب جودو يصفع لاعبته بعنف.. والاتحاد الدولي يحذره رسمياً

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شاهد من الأولمبياد: مدرب جودو يصفع لاعبته بعنف.. والاتحاد الدولي يحذره رسمياً شاهد من الأولمبياد: مدرب جودو يصفع لاعبته بعنف.. والاتحاد الدولي يحذره رسمياً
تعرض لانتقاد وطالبت اللاعبة بعدم لومه

شاهد من الأولمبياد: مدرب جودو يصفع لاعبته بعنف.. والاتحاد الدولي يحذره رسمياً

أثارت لقطة صفع مدرب منتخب ألمانيا للجودو للاعبته موجة من الاستهجان والانتقادات، بعد أن شاهد اللقطة المثيرة للجدل عبر شاشات التلفزيون ملايين المشاهدين حول العالم، وهو ما دعا الاتحاد الدولي للعبة لتوجيه إنذار رسمي للمدرب.

ويظهر في مقطع الفيديو الذي التقط من مباراة اللاعبة الألمانية مارتينا تراجدوس ونظيرتها المجرية، طقوساً غريبة بينها وبين مدربها، فبينما كانت تسير نحو البساط لأداء المباراة، توقفت "تراجدوس" واستدارت لمدربها كلاوديو بوسا، الذي أمسك بكتفيها وهزها بعنف، قبل أن يصفعها بشدة على وجهها!

وعلى الرغم من الطقوس الغريبة، إلا أن اللاعبة البالغة من العمر 32 عاماً تعرضت للهزيمة أمام منافستها المجرية لتودّع منافسات الأولمبياد عن وزن 63 كجم من دور الـ32.

اللقطة المثيرة للجدل أثارت حفيظة الاتحاد الدولي للجودو، الذي أصدر بياناً رسمياً وجّه فيه تحذيراً جاداً المدرب الألماني من تكرار ذلك السلوك السيئ مرة أخرى، وقال الاتحاد في البيان: "الجودو هي تعليمية، وبالتالي لا يمكن أن نتسامح مع مثل هذا السلوك الذي يتعارض مع قواعد الجودو الأخلاقية".


وعلى الجانب الآخر، دافعت اللاعبة الألمانية عن مدربها، وطالبت بعدم لومه، لافتة إلى أنها من طلبت منه ممارسة تلك الطقوس لإثارة حماسها، وكتبت عبر حسابها على "إنستجرام": "اخترت هذه الطقوس قبل بداية المنافسات! مدربي يفعل ما أريده أن يفعله ليثير حماسي!".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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