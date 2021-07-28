رئيس أرمينيا يشارك في فعاليات أولمبياد طوكيو لمؤازرة لاعبي بلاده

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شارك رئيس أرمينيا أرمين سركسيان ، في فعاليات أولمبياد طوكيو لمؤازرة لاعبي بلاده المشاركين في الألعاب.

وظهر الرئيس في ملعب طوكيو الأولمبي مع وفد من بلاده لدعم لاعب الجمباز آرثر دافتيان ، الذي قدم أداءً في الجولة التأهيلية من القفز بالزانة ، وسجل نقاطًا عالية.

أشار الرئيس سركسيان إلى أنه معجب بأداء الفريق الأولمبي الأرمني، مضيفا أن الرياضة تعتبر من أفضل الطرق لتقديم أي شخص للعالم.

وأضاف لقد حققت المشاركة في الألعاب الأولمبية بالفعل نجاحًا كبيرًا.

وكان قد حضر الرئيس أرمين سركيسين حفل الافتتاح الرسمي لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية بطوكيو إلى جانب رؤساء وفود أخرى رفيعة المستوى من مختلف البلدان.