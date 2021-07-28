أخبار عاجلة

رئيس جامعة الزقازيق يتابع لجان التطعيم ضد فيروس كورونا بالكليات -
الجيزة رفع 100 طن مخلفات وضبط 22 حالة إشغال -
استقرار وترقب .. أسعار الذهب فى مصر وعالميا مساء الأحد 15 أغسطس 2021 -
ناشئات الطائرة يواصلن الاستعداد للموسم الجديد -
انطلاق فترة الإعداد لبراعم الزمالك -
شباب طائرة الزمالك يواصل تدريباته -
الزمالك الأفضل دفاعًا والأكثر نظافة للشباك بالدوري -
أبرز أرقام لاعبي الزمالك في مباراة الإسماعيلي -
وزير الرياضة: لم نخفق في الأولمبياد.. وانتخابات الأندية في موعدها.. فيديو -
وزير الرياضة: لن أجامل أي شخص على حساب مصر.. فيديو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. جي بي سي نيوز

باريس تدعو إلى تشكيل حكومة إصلاحية في لبنان بعد تكليف ميقاتي

Print
باريس تدعو إلى تشكيل حكومة إصلاحية في لبنان بعد تكليف ميقاتي باريس تدعو إلى تشكيل حكومة إصلاحية في لبنان بعد تكليف ميقاتي

جي بي سي نيوز :- دعت فرنسا اليوم الإثنين غلى الإسراع في تشكيل حكومة "كفؤة وقادرة على تنفيذ إصلاحات" في لبنان، بعد تكليف نجيب ميقاتي تشكيل حكومة جديدة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية إن "فرنسا أخذت علما بتكليف نجيب ميقاتي من جانب البرلمان اللبناني في منصب رئيس الوزراء"، مضيفة: "يبقى الأمر الملح تشكيل حكومة كفؤة وقادرة على تنفيذ الإصلاحات التي لا غنى عنها لنهوض البلاد".

واكدت أن "فرنسا تدعو جميع المسؤولين اللبنانيين الى التحرك في هذا المعنى في أسرع وقت ممكن… إن مسؤوليتهم واضحة".

وكلف الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الإثنين، رئيس الأسبق نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة الجديدة بعد عام فشلت فيه محاولتان لتأليف مجلس وزراء يتولى مهمة إخراج البلاد من دوامة الانهيار الاقتصادي المتسارع.

وبذلك يكون ميقاتي الشخصية الثالثة التي يكلفها عون تشكيل حكومة بعد استقالة حكومة حسان دياب إثر انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس 2020، والذي أدى الى مقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من 6500 بجروح.

ولم تنجح الضغوط الدولية على الطبقة السياسية، التي مارستها فرنسا خصوصا، منذ الانفجار في تسريع ولادة حكومة يشترط المجتمع الدولي أن تضم اختصاصيين وتقبل على إصلاحات جذرية مقابل تقديم الدعم المالي.

المصدر: "أ ف ب"

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
برلماني: مشكلة الزيادة السكانية مسؤولية مشتركة بين الحكومة والشعب

برلماني: مشكلة الزيادة السكانية مسؤولية مشتركة بين الحكومة والشعب

عون: مسار تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة سالك

عون: مسار تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة سالك

الحكومة تكشف حقيقة طرح عملات معدنية جديدة فئة 100 جنيه لتداولها بالأسواق

الحكومة تكشف حقيقة طرح عملات معدنية جديدة فئة 100 جنيه لتداولها بالأسواق

قيادي بطالبان: الحركة ترغب في انتقال السلطة من الحكومة بطريق تفاوضى

قيادي بطالبان: الحركة ترغب في انتقال السلطة من الحكومة بطريق تفاوضى