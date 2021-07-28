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«انستجرام» يطور إحدى خدماته الأكثر شعبية

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«انستجرام» يطور إحدى خدماته الأكثر شعبية «انستجرام» يطور إحدى خدماته الأكثر شعبية

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يعمل موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» على إحداث تطوير في إحدى الخصائص الموجودة والمستخدمة على التطبيق، والتي حظيت بشعبية كبيرة بين المستخدمين.

فبحسب ما نقلت شركة «فيسبوك» المسؤولة عن تطبيق «انستجرام»، فإن تطبيقها سيزيد من طول مقاطع الفيديو المعروفة بـ «Reels».

حيث سيزيد التطبيق مدة هذه الفيديوهات من 30 ثانية إلى دقيقة، لتسمح للمستخدمين بحرية أكبر في إنشاء المقاطع المصورة.

يذكر بأن ميزة مقاطع الفيديو القصيرة الـ «Reels»، تم إطلاقها الصيف الماضي، وهي متاحة لجميع مستخدمي التطبيق.

هذا وكان تطبيق «تيك توك» قد أعلن في وقت سابق عن تطوير ميزة تسمح بتحميل مقاطع طويلة.

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