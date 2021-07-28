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مدينة زويل تحتل المركز الأول مصريا والعاشر عربيا لعام 2021 في ترتيب التايمز للجامعات

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مدينة زويل تحتل المركز الأول مصريا والعاشر عربيا لعام 2021 في ترتيب التايمز للجامعات مدينة زويل تحتل المركز الأول مصريا والعاشر عربيا لعام 2021 في ترتيب التايمز للجامعات

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أعلنت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، احتلالها المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية، والعاشر عربيا في تصنيف التايمز البريطانية لمؤسسات التعليم العالي للجامعات العربية على مستوى الوطن العربي لعام 2021.

وقالت مدينة زويل في بيان، إنه تم اختيار جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل من بين 125 جامعة على مستوي 14 دولة عربية، ويستند هذا المؤشر إلى قياس أداء الجامعات من خلال العديد من المحاور أهمها التدريس والبحث العلمي والمخرجات البحثية والسمعة الدولية.

وأشارت إلي أن الجامعة قد حصلت على 86% تقييم كلي و97.4% في الاستشهادات المرجعية و28.7% في السمعة الدولية و98.4% في البحث العلمي و81.1% في التدريس و82.8% في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ونقل المعرفة بما فيها الدخل من الصناعة.

وحرص الدكتور محمود عبدربه القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمدينة زويل على تقديم التهنئة إلى أسرة المدينة من باحثين وطلاب وعاملين على هذه النتيجة التي جاءت لتعبر عن حجم ما يبذل من جهد مشيدًا بما تقدمه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية من دعم كبير لمسيرة البحث العلمي والتعليم ومدينة زويل على وجه الخصوص وأشار عبدربه إلى أن الاستراتيجية الخاصة بالمدينة التي يقودها مجلس الأمناء الذي يترأسه الدكتورة خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي كان لها أكبر الأثر في انطلاقة مدينة زويل على كل المستويات

وأضاف أن تحقيق الجامعة لتقدم كبير في كافة التصنيفات الدولية يأتي نتيجة لجهد كبير من كافة أعضاء هيئة التدريس خاصة وأن الجامعة بصدد توسعات كبيرة لاستقبال أكبر قدر ممكن من الطلاب المتميزين والمتفوقين علميا.

المصرى اليوم

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