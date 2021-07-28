بدء التسجيل لاختبارات القدرات بـ6 كليات في جامعة الاسكندرية «إلكترونيا» 7 أغسطس (الرابط)

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يبدأ الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2020 / 2021، التسجيل لحجز اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق ببعض الكليات في جامعة الاسكندرية، والتي يشترط القبول بها اجتياز هذه الاختبارات لطلاب شهادة الثانوية العامة لهذا العام 2021، 7 أغسطس المقبل.

وأتاحت وزارة التعليم العالى، الفرصة أمام الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني: www.tansik.egypt.gov على شبكه الانترنت وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 7/8/2021 حتى يوم الخميس الموافق 19/8/2021.

و الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، هي الإعلام والفنون الجميلة (فنون– عمارة) وكليات التربية الرياضية وشعبتي التربية (التربية الفنية والتربية الموسيقية) بكليات التربية النوعية والتمريض والمعاهد الفنية للتمريض وكليات السياحة والفنادق.

ويتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها وذلك عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني على شبكة الانترنت على الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg، وخطوات التسجيل لاختبارات القدرات عن طريق شبكة الإنترنت تتضمن: يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني الموضح بعاليه ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات على هذا الموقع، ويقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات وذلك باستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس الخاص بالطالب، وتظهر الطالب بياناته الشخصية والتي تتضمن(رقم الجلوس- اسم الطالب- الرقم القومي – المحافظة – الادارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التي درسها الطالب «علمية– هندسية– أدبية»)، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الالكتروني الخاصة بالطالب، وتظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات وكذلك المواعيد المحددة للطالب، ويقوم الطالب باختيار نوع القدرات والمواعيد وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلى الكلية مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام متتالية، وعقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني، وتلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات في المواعيد المحددة، وتلتزم الكليات أيضاً بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية على موقع التنسيق الالكتروني وذلك لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.

كما يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناء عليها وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج في خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك حيث لن يعتد بأي نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الالكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات، وتجرى الامتحانات في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى ولن يعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصا على الشفافية مع أبنائنا الطلاب .

الأوراق المطلوبة عند أداء الاختبارات بالكلية: رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة وصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في ادائها، وعدد (1) صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات، عدا اختبارات قدرات التربية الرياضية والتي تتطلب عدد (2) صورة شخصية بالنسبة للراغبين في أداء هذه الاختبارات.

بدء اختبارات القدرات بـ6 كليات فى جامعة الاسكندرية "الكترونيا" 7 أغسطس (الرابط)

بدء اختبارات القدرات بـ6 كليات فى جامعة الاسكندرية "الكترونيا" 7 أغسطس (الرابط)

بدء اختبارات القدرات بـ6 كليات فى جامعة الاسكندرية "الكترونيا" 7 أغسطس (الرابط)

بدء اختبارات القدرات بـ6 كليات فى جامعة الاسكندرية "الكترونيا" 7 أغسطس (الرابط)

بدء اختبارات القدرات بـ6 كليات فى جامعة الاسكندرية "الكترونيا" 7 أغسطس (الرابط)

بدء اختبارات القدرات بـ6 كليات فى جامعة الاسكندرية "الكترونيا" 7 أغسطس (الرابط)

بدء اختبارات القدرات بـ6 كليات فى جامعة الاسكندرية "الكترونيا" 7 أغسطس (الرابط)

بدء اختبارات القدرات بـ6 كليات فى جامعة الاسكندرية "الكترونيا" 7 أغسطس (الرابط)

بدء اختبارات القدرات بـ6 كليات فى جامعة الاسكندرية "الكترونيا" 7 أغسطس (الرابط)

بدء اختبارات القدرات بـ6 كليات فى جامعة الاسكندرية "الكترونيا" 7 أغسطس (الرابط)

بدء اختبارات القدرات بـ6 كليات فى جامعة الاسكندرية "الكترونيا" 7 أغسطس (الرابط)

بدء اختبارات القدرات بـ6 كليات فى جامعة الاسكندرية "الكترونيا" 7 أغسطس (الرابط)

بدء اختبارات القدرات بـ6 كليات فى جامعة الاسكندرية "الكترونيا" 7 أغسطس (الرابط)