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إذا كنت ممن يتناولون القهوة بكثرة.. حذار من هذا المرض

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إذا كنت ممن يتناولون القهوة بكثرة.. حذار من هذا المرض إذا كنت ممن يتناولون القهوة بكثرة.. حذار من هذا المرض
رغم احتوائها على مضادات الأكسدة واعتبارها مصدرًا للفيتامينات

إذا كنت ممن يتناولون القهوة بكثرة.. حذار من هذا المرض

على الرغم من أن القهوة من أكثر المشروبات الشائعة حول العالم، وتحتوي على مركّبات متعدد من الفينول والتي تعد من مضادات الأكسدة التي تساعد على التقليل من الجذور الحرة، وتعتبر مصدرًا جيدًا للفيتامينات والمعادن؛ إذ تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن، كالمغنيسيوم، والبوتاسيوم، والنياسين، والكولين، وغيرها؛ لكنها في الوقت نفسه قد تكون سببًا للإصابة بأحد الأمراض.

ويحذّر الأطباء من الإفراط في تناول المشروبات المحتوية على الكافيين وعلى رأسها القهوة، التي يمكن أن تسبب إصابة العين بـ" الأزرق" المعروف بـ"الغلوكوما"؛ وفقًا لـ"سبوتنيك".

وتعد "الغلوكوما" من الأمراض التي تصيب العين لعدة أسباب؛ منها زيادة ضغط العين بصورة تؤدي إلى تلف في العصب البصري، ويمكن أن يؤدي إلى تراجع القدرة على الإبصار تدريجيًّا إذا لم يتم علاجه.

ويقول موقع "ويب مد" الأمريكي، في تقرير عن مخاطر الإصابة بالماء الأزرق على العين: إن تناول القهوة بصورة مفرطة يزيد ضغط العين؛ مشيرًا إلى أن كوبًا واحدًا من القهوة يمكن أن يؤدي إلى رفع ضغط العين بصورة كبيرة لمدة تصل إلى 90 دقيقة.

ويضيف الموقع أن خطر إصابة العين بالماء الأزرق يكون بنسبة أكبر بعد سن الأربعين، كما يمكن أن يحدث للشباب وحتى الأطفال.

وفي حالة الشعور بزيادة ضغط العين نتيجة إصابتها بالماء الأزرق أو أي من الأعراض التي تعد مقدمة للإصابة به؛ يجب اتباع بعض النصائح لتجنب زيادة ضغط العين؛ وأبرزها عدم وضع الرأس في وضع يجعل العين في مستوى أقل من مستوى القلب، وتجنب الانحناء لفترات طويلة أثناء الوقوف، إضافة إلى تجنب أداء بعض التمارين الرياضية التي يكون فيها الجسم في وضع مقلوب وتكون الساقين إلى أعلى والرأس في الأسفل؛ لأن كل الأوضاع التي يكون فيها مستوى القلب أعلى من الجسم تقود إلى زيادة ضغط العين.

وينصح الأطباء بممارسة بعض التمارين الرياضية مثل المشي لتخفيف ضغط العين، إضافة إلى الضحك الذي يكون له تأثير فعال على صحة العين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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