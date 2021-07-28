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قيمتها 4 ملايين جنيه..الداخلية تعلن تفاصيل سقوط مسجل خطر بـ«مخدر الآيس والهيروين»

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قيمتها 4 ملايين جنيه..الداخلية تعلن تفاصيل سقوط مسجل خطر بـ«مخدر الآيس والهيروين» قيمتها 4 ملايين جنيه..الداخلية تعلن تفاصيل سقوط مسجل خطر بـ«مخدر الآيس والهيروين»

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واصلت الأجهزة الأمنية ملاحقة متجرى المواد المخدرة،ونجحت في ضبط أحد العناصر الإجرامية في الإسماعيلية، وبحوزته كمية من مخدر الآيس والهيروين، وبلغت قيمة المواد المضبوطة 4 مليون و200 ألف جنيه، وتولت النيابة التحقيق .
قالت الداخلية في بيان لها صباح اليوم الاربعاء: «إستمراراً لجهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن الإسماعيلية نشاط (أحد العناصر الإجرامية) تخصص في الإتجار بمخدرى الآيس والهيروين وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى».

وأضافت: «عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه أثناء إستقلاله سيارة وبحوزته كمية من مخدر الآيس «شابو» وزنت 2 كيلو جرام وكمية من مخدر الهيروين وزنت 1،350 كيلو جرام ومبلغ مالى وميزان حساس وهاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 4 مليون و200 ألف جنيه»

المصرى اليوم

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