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عدو البشرية.. أكثر من 195 مليون إصابة بكورونا حول العالم و4 ملايين وفاة

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عدو البشرية.. أكثر من 195 مليون إصابة بكورونا حول العالم و4 ملايين وفاة عدو البشرية.. أكثر من 195 مليون إصابة بكورونا حول العالم و4 ملايين وفاة
عدد اللقاحات يقترب من الـ 4 مليارات.. وتوفير المناعة الجمعية مازال بعيداً

عدو البشرية.. أكثر من 195 مليون إصابة بكورونا حول العالم و4 ملايين وفاة

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في مختلف أنحاء العالم إلى أكثر من 195 مليون إصابة، منها نحو 4.2 مليون حالة وفاة.

وبحسب إحصاء مركز الرصد في جامعة جونز هوبكينز، فقد بلغ عدد المصابين بالفيروس المسبّب لوباء كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم 195,286,042 إصابة.

ووفقا لمرصد جونز هوبكينز، فقد ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الوباء إلى 4,176,886 حالة وفاة.

أما عدد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا التي تم تلقيح الناس بها في جميع أنحاء العالم، فقد اقترب من 4 مليارات، وتحديداً 3,924,337,460.

وهذا الرقم لا يعني حصول الناس على جرعتَي لقاح، ذلك أن هناك أشخاصاً تلقوا جرعتين من اللقاح، وآخرين لم يحصلوا إلا على جرعة واحدة فقط، بل إن هناك أشخاصاً حصلوا على 4 جرعات من اللقاحات المعروفة ضد ، وبالتالي، فإنه لا يمكن القول إن العالم يقترب من توفير "المناعة الجمعية"، حيث يتطلب ذلك تلقيح نحو 70% من السكان للوصول إليها.

ووفقا لرويترز، فقد تمّ تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في مدينة ووهان بالصين في ديسمبر 2019.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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