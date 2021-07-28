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سموحة يعرض شراء مصطفي فتحي نهائيا من

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سموحة يعرض شراء مصطفي فتحي نهائيا من الزمالك سموحة يعرض شراء مصطفي فتحي نهائيا من

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أشاد المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة بآداء مصطفى فتحي لاعب الفريق منذ قدومه معاراً من نادي في فترة الإنتقالات الشتوية الماضية.

وقال عامر في تصريحات لبرنامج «االبريمو» إن مصطفى فتحي استعاد مستواه المعهود فور انضمامه إلى سموحة ونجح في إثبات ذاته والعودة إلى صفوف الوطني من بوابة الفريق السكندري، بعد أن كان قد ابتعد عن المشاركة في المباريات مع الزمالك، كما أنه لاعب ملتزم مع زملائه والجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد سامي.

واختتم عامر: سنتحدث مع مسئولي الزمالك عقب نهاية الموسم بشأن تجديد إعارة مصطفى فتحي أو شراءه نهائياً، ونتمنى استمراره معنا الموسم المقبل.

المصرى اليوم

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