★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أشاد المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة بآداء مصطفى فتحي لاعب الفريق منذ قدومه معاراً من نادي الزمالك في فترة الإنتقالات الشتوية الماضية.

وقال عامر في تصريحات لبرنامج «االبريمو» إن مصطفى فتحي استعاد مستواه المعهود فور انضمامه إلى سموحة ونجح في إثبات ذاته والعودة إلى صفوف المنتخب الوطني من بوابة الفريق السكندري، بعد أن كان قد ابتعد عن المشاركة في المباريات مع الزمالك، كما أنه لاعب ملتزم مع زملائه والجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد سامي.

واختتم عامر: سنتحدث مع مسئولي الزمالك عقب نهاية الموسم بشأن تجديد إعارة مصطفى فتحي أو شراءه نهائياً، ونتمنى استمراره معنا الموسم المقبل.