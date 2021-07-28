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معروف يوسف يحصل على حُكم ضد بـ 8 مليون جنيه بسبب «حشيش»

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معروف يوسف يحصل على حُكم ضد الزمالك بـ 8 مليون جنيه بسبب «حشيش» معروف يوسف يحصل على حُكم ضد بـ 8 مليون جنيه بسبب «حشيش»

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أكد أسامة فرحات وكيل النيچيري معروف يوسف لاعب البنك الأهلي الحالي، والسابق للزمالك، أن اللاعب حصل على حُكم ضد القلعة البيضاء بالحصول على ثمانية ملايين جنيهاً، بمثابة بقية مستحقاته المتأخرة لدى الفريق الأبيض.

وأضاف فرحات في تصريحات لبرنامج «البريمو» : الحُكم الصادر في البداية كان مُقدراً بخمسة عشر مليون جنيه، ولكن تم تقليص الغرامة المالية إلى ثمانية ملايين جنيهاً، ومن حق مجلس إدارة نادي الاستئناف ضد تلك العقوبة .

واختتم فرحات: تحدثنا مع طارق حشيش المستشار المالي السابق لنادي الزمالك حول سداد مستحقات معروف يوسف، ولم نجد إلتزاماً واضحاً من مسئولي القلعة البيضاء، لذلك حصلنا على حُكم بالحصول على ثمانية ملايين جنيها.

المصرى اليوم

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