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تونس تطلع والسعودية والكويت وتركيا على أخر تطورات الوضع في البلاد

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تونس تطلع مصر والسعودية والكويت وتركيا على أخر تطورات الوضع في البلاد تونس تطلع والسعودية والكويت وتركيا على أخر تطورات الوضع في البلاد

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أعلنت وزارة الخارجية والهجرة التونسية عن تكليف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وزير الخارجية السيد عثمان الجرندي، بإجراء اتصالات هاتفية بوزراء خارجية كل من جمهورية العربية السيد سامح شكري والمملكة العربية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود ودولة الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، حيث استعرض خلالها تطورات الوضع في تونس في ضوء القرارات الأخيرة التي اتخذها سيادة رئيس الجمهورية.
وبين الوزير أن هذه الإجراءات المعلن عنها تندرج في إطار الحفاظ على استقرار تونس وحسن سير مؤسسات الدولة وحمايتها وضمان ديمومتها في ظل التّحدّيات غير المسبوقة والأخطار المحدقة التي تهدّد البلاد، لا سيما إزاء تصاعد منسوب الاحتقان السياسي وصعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية وتداعياتها على السلم الاجتماعي بتونس.
وأبرز الوزير حرص رئيس الجمهورية على احترام مقتضيات الدستور، وأن هذه التدابير الاستثنائية استجابت للمطالب المشروعة للشعب التونسي وساهمت في احتواء حالة الاحتقان التي يعيشها.
من جانبهم، أكد الأشقاء وقوفهم الدائم إلى جانب تونس في هذا الظرف الدقيق ودعمهم لها وثقتهم في قدرتها على تجاوز تحديات المرحلة الراهنة بما يحفظ أمنها واستقرارها.

وفي نفس الاطار أجرى وزير الخارجية التونسي مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية التركي، «مولود جاوش أوغلو أطلعه خلالها على تطورات الوضع في تونس ومضمون القرارات الأخيرة التي اتخذها سيادة رئيس الجمهوريّة حفاظا على استقرار البلاد ومؤسسات الدولة وحمايتها في ضوء انسداد الأفق السياسي وما انجر عنه من تحديات اقتصادية واجتماعية فاقمت من حدتها الازمة الصحية الراهنة.
من جهته، أعرب وزير الخارجية التركي عن حرص بلاده على أمن واستقرار تونس، معربا عن ثقته في قدرة تونس وشعبها على تجاوز هذا الظرف الدقيق باعتبار الأسس المتينة التي انبنت عليها مؤسسات الدولة التونسية ومؤكدا وقوف تركيا ومساندتها لكل ما فيه مصلحة وخير الشعب التونسي وتحقيق تطلعاته.

المصرى اليوم

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