الغندور تعليقًا على تعاقد الأهلي مع أوجستي: «شوفنا وجه آخر بعد رحيل مرتضى»

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

علق الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، على تعاقد النادي الأهلي مع الإسباني أوجستي بوش، مدرب فريق السلة السابق بالنادي الأبيض.

وقال خالد الغندور في تصريحات تلفزيونية: «من حق النادي الأهلي التعاقد مع أوجستي، ولكن بلاش أن يخرج علينا بعض الإعلاميين ليأكدوا بأن هناك فرمان من جانب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي بعدم ضم أي لاعب من الزمالك».

وأضاف: «شوفنا وجه آخر للنادي الأهلي بعد رحيل المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، كنا نعتقد أن هناك وجه أفضل من جانب النادي الأحمر، ولكن وجدنا العكس، تهنئة من نادي الزمالك، تقابل بسب رموز النادي الأبيض مثل شيكابالا، تقابل بخطف لاعب في الكرة الطائرة وخطف المدير الفني الذي نجح مع فريق السلة بالقلعة البيضاء».

وتابع :«حاجة جديدة أن يتعاقد الأهلي مع المدرب الذي أحرز بطولات مع الزمالك، كان يُقال أن الأهلي هو الذي يصنع المدربين»، مضيفًا :«العلاقة الطيبة بين الأهلي والزمالك ظهرت في الفترة الأخيرة بتصريحات مدير الكرة بالقلعة الحمراء، وخطف اللاعبين من الزمالك، المعاملات تظهر بالأفعال وليس بالكلام».

كان الأهلي أعلن في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، تعاقده مع أوجستي بوش، لكي يتولى تدريب فريق السلة في الموسم الجديد.