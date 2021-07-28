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قال مجدي عبدالغني، لاعب الأهلي والكرة المصرية الأسبق، إنه يحلم باستقرار كرة القدم في الفترة المقبلة، مع وجود رؤية مستقبلية لإدارة اللعبة بشكل احترافي عن المرحلة التي نعيشها حاليًا.

وأضاف عبدالغني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن كرة القدم تدار بعشوائية شديدة، خاصة وأنه لا تخطيط للدوري الممتاز، لذلك مع بداية عامه الجديد، يتطلع للأفضل في كرة القدم بمصر.

واستكمل تصريحاته، أن علاقته بالجمعية العمومية لاتحاد الكرة جيدة وليست مبنية على المصلحة على مدار سنوات، لذلك من الممكن أن يخوض انتخابات اتحاد الكرة في الفترة المقبلة، مضيفًا «أحلم على المستوى الشخصي بستر ربنا عليا وأن يبعد الحاقدين والحاسدين والمتربصين بي لأن النفوس بقت وحشة مش زي اللي اتربينا عليها من مبادئ وأصول».

واختتم مجدي عبدالغني «موسيماني «مامته» داعية له وهو موفق للغاية مثل مانويل جوزيه الذي لم يكن موفقًا في بداية توليه المهمة، وما زلت عند رأيي بانتقادي للمدرب الجنوب إفريقي، وكل الفرق التي واجهت الأهلي كان هو الأفضل، خاصة وأن الأحمر لديه لاعبين يستطيعون قيادته للفوز، والأهلي فرح مصر.. والدوري عارف مكانه في الجزيرة».