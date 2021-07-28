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كشفت المصري اليوم عن السر وراء قبول الإسباني أوجستي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة السلة بالأهلي، حيث كشف مصدر مطلع أن المقابل المادي هو سبب موافقة أوجستي

وقال المصدر، إن أوجستى سيحصل علي ٢٢ ألف دولار شهريا، بواقع ١٧ ألف دولار زيادة عن راتبه في الزمالك.

وأعلن رؤوف عبد القادر، مدير النشاط الرياضي، أن اختياره وقع على الإسباني أوجستي بوش، لتولي مهمة الفريق الأول لكرة السلة «رجال» في الموسم الجديد.

وأضاف أنه أبلغ مجلس الإدارة بهذا الاختيار لاعتماده، وسوف يقوم بالاتصال بالمدير الفني الإسباني لترتيب كافة الأمور الخاصة به، وتوفير كل احتياجات الفريق.