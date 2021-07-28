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بزيادة 17 ألف دولار عن .. تعرف على راتب أوجستي في الأهلي

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بزيادة 17 ألف دولار عن الزمالك .. تعرف على راتب أوجستي في الأهلي بزيادة 17 ألف دولار عن .. تعرف على راتب أوجستي في الأهلي

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كشفت المصري اليوم عن السر وراء قبول الإسباني أوجستي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة السلة بالأهلي، حيث كشف مصدر مطلع أن المقابل المادي هو سبب موافقة أوجستي

وقال المصدر، إن أوجستى سيحصل علي ٢٢ ألف دولار شهريا، بواقع ١٧ ألف دولار زيادة عن راتبه في .

وأعلن رؤوف عبد القادر، مدير النشاط الرياضي، أن اختياره وقع على الإسباني أوجستي بوش، لتولي مهمة الفريق الأول لكرة السلة «رجال» في الموسم الجديد.

وأضاف أنه أبلغ مجلس الإدارة بهذا الاختيار لاعتماده، وسوف يقوم بالاتصال بالمدير الفني الإسباني لترتيب كافة الأمور الخاصة به، وتوفير كل احتياجات الفريق.

المصرى اليوم

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