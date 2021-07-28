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البحوث الفلكية: زلزال بقوة ٣.٥ ريختر جنوب شرم الشيخ

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البحوث الفلكية: زلزال بقوة ٣.٥ ريختر جنوب شرم الشيخ البحوث الفلكية: زلزال بقوة ٣.٥ ريختر جنوب شرم الشيخ

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أعلن الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد، سجلت الثلاثاء الموافق 27/07/2021، هزة أرضية شمال البحر الأحمر على بعد 26 كم جنوب مدينة شرم الشيخ.

وقال القاضي، إن الهزة جاءت بقوة 3.52 درجة على مقياس ريختر، خط العرض: 27.64 شمالًا- خط الطول: 34.26 شرقًا، العمق: 19.1 كم«.

وأكد القاضي، أنه ولم يرد للمعهد ما يفيد شعور المواطنين بهذه الهزة.

يذكر أنه كان قد تم تسجيل زلزال صباح الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة وأربعة وعشرون دقيقة صباحًا بالتوقيت المحلي بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر، في خليج السويس ويبعد 12 كم شرق مدينة رأس غارب، دون حدوث إصابات أو نتيجة.

المصرى اليوم

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