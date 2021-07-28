صابرين تشن هجوما على حلا شيجة: موقفك «أوفر واتجوزي برحتك بس متغلطيش في أبوكي»

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تحدثت الفنانة صابرين، عن الأزمة التي حدثت في الوسط الفني مؤخراً، بين الفنان تامر حسني، وحلا شيحة، بإعلانها تبرؤها من مشاهدها الرومانسية في كليب «بحبك» لفيلم «مش أنا»، للفنان تامر حسني.

وقالت صابرين خلال لقائها في برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي «بالنسبة لي كان موقف مريب وأنا أعرفها وهي خالعة الحجاب، وهي محجبة ومنقبة في مناسبات مختلفة جمعتنا، لكن الموقف الأخير كان مريب حسيت وقتها إن فيه حاجه غلط».

وأضافت: «لما قرات البوست كان غريب برضه، ما دام خلاص عملتي حاجة أو خدتي خطوة تمام بس مش كده يعني، هي ممكن تكون اتخبّطت شوية مثلا، نسيت التمثيل شوية، كل واحد فينا في فترة من الوقت بيتخبط».

وتابعت: «إلى عملته حلا كان أوفر شوية وأكثر ما أزعجني في أزمتها علاقتها بوالدها الفنان أحمد شيحة، أي حاجة عادي لكن علاقتك بوالدك ماينفعش تبقى كده ابوكي راجل محترم جدًا».

وأوضحت: «براحتك أتجوزي وأعملي إلى انتي عايزة هي بني أدمه، وحرة ولا اجرأ أتكلم في ده، لكن معلش إيه إلى ماعجبكيش في ابوكي وأمك، الأب والأم مش خط أحمر بس ده خط ملتهب».