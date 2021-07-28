لميس الحديدي توجه رسالة إلى إيمان الحصري ووائل الإبراشي وأسماء مصطفى

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وجهت الإعلامية لميس الحديدي، رسالة إلى الإعلامية إيمان الحصري، والإعلامية أسماء مصطفى، وكذلك الإعلامي وائل الإبراشي، وذلك بعد مرورهم بظروف صحية خاصة خلال الفترة الماضية.

وقالت الحديدي خلال حلقة أمس الثلاثاء من برنامجها «كلمة أخيرة» على قناة «ON»، في رسالتها إلى الإبراشي: «خد حبوب الشجاعة وأنزل تاني، أحنا زي السمك نتحط في الشغل نتنفس ونعيش، وأتمنى أنك تاخد حبوب الشجاعة وترجع العمل لأنه أحيانًا في العمل الشفاء، وهو جزء من حياتنا وكينونتنا وله علاقة بالرسالة التى نقدمها».

كما قالت في رسالتها إلى إيمان الحصري: عارفة أن اللي عديتي بيه مستحملوش بشر، وهتقدري تقومي، وأتمنى ليكي الشفاء، وأنك تتخلصي من العمليات اللي جاية، وأنا عارفة إنك قادرة على ده، علشان بيتك والناس اللي بتحبك«.

لميس الحديدي لـ " إيمان الحصري " تحملتي مالم يتحمله أحد ..ورسالة لاسماء مصطفي :عارفه أنك هتعدي المحنة#كلمة_أخيرة#لميس_الحديدي#ON pic.twitter.com/qbEEubNbZT — كلمة أخيرة مع لميس الحديدي (@KelmaAkhira) July 27, 2021

وتابعت الإعلامية: رسالتي الثالثة لأصغر الزملاء عمرًا ممن ذكرتهم، وهي أسماء مصطفى التي تتعرض لمرض شديد وتجربة مريرة وصعبة وأنا عارفة إنك هتعدي وعندك الإيمان والقوة علشان ولادك وزوجك وحبك للحياة والعمل، ويارب أرجع في شهر سبتمبر أشوفهم على الشاشة، لأنهم وحشوني أوي«.