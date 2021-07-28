أخبار عاجلة

أنشطة فنية متنوعة بثقافة الأقصر -
تكريم رئيس قسم «الجرافيك» السابق بكلية الفنون الجميلة بالأقصر   -
«صحة السويس» تتابع قسم طوارئ الباطنة بالمستشفى العام -
محاضرات متنوعة بثقافة مطروح -
رئيس جامعة مطروح يستقبل وفد وزارة التخطيط -
هنا الزاهد تكشف حقيقة حملها وتعليق زوجها: «ربنا يقومك بالسلامة» (فيديو) -
«بكرة الساعة 12 الضهر».. نكشف سر بوستات «عمرو دياب ويسرا وهنيدي ودرة» -
أول تعليق من الرئيس الأفغاني بعد هروبه -
طالبان ترفع علمها على مقر القصر الرئاسي في كابل -
ظريف: العنف والحرب والاحتلال لم تكن طريقا لحل مشاكل أفغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مجلس الشورى اليمني يدين جرائم تفجير ميليشيا الحوثي منازل المدنيين

Print
مجلس الشورى اليمني يدين جرائم تفجير ميليشيا الحوثي منازل المدنيين مجلس الشورى اليمني يدين جرائم تفجير ميليشيا الحوثي منازل المدنيين
أكد أنه جريمة إرهابية وعمل تخريبي لا فرق بينه وبين جرائم داعش

مجلس الشورى اليمني يدين جرائم تفجير ميليشيا الحوثي منازل المدنيين

دانت هيئة رئاسة مجلس الشورى اليمني بأشد العبارات جرائم تفجير المنازل التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضد المدنيين اليمنيين العزل التي كان آخرها تفجير منزل المواطن حسين صالح البرماني الحميقاني بمديرية الزاهر آل حميقان بمحافظة البيضاء.

وقالت هيئة رئاسة مجلس الشورى في بيان، نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): "إن هذا العمل الإرهابي الذي أقدمت عليه الميليشيا جريمة إرهابية، وعمل تخريبي، لا فرق بينه وبين جرائم داعش والقاعدة؛ فهو انتقام حاقد، وعدوان ممنهج ضد مَن يخالفها الرأي".

وأضاف البيان بأن هذه الجرائم تشكل مع التدمير الممنهج للقرى بهدف التهجير القسري جرائم حرب، تدخل في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ميليشيا الحوثي الإرهابية التي تستهدف الحياة والممتلكات.

وطالبت هيئة رئاسة مجلس الشورى اليمني المجتمع الدولي، بما فيه مجلس الأمن، بإدراج ميليشيا الحوثي وقيادتها المنقلبة على الشرعية ضمن قوائم الإرهاب، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

كما طالبت منظمات حقوق الإنسان، والمبعوثَيْن الأممي والأمريكي، بالعمل بجد وحزم لإيقاف هذه الجرائم الإنسانية بحق المواطنين اليمنيين.

وأكدت هيئة رئاسة مجلس الشورى أن السلام في اليمن لا يمكن أن يتحقق وهذه الميليشيا ما زالت تتمكن من وسائل القتل والتدمير، وما زال هناك مَن يَقْدُم لها هذه الوسائل دون عقاب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مانشستر سيتي يسقط أمام توتنهام .. في مستهل حملة الدفاع عن لقبه

مانشستر سيتي يسقط أمام توتنهام .. في مستهل حملة الدفاع عن لقبه

فرنسا ترسل قوات عسكرية للإمارات لإجلاء رعاياها من أفغانستان

فرنسا ترسل قوات عسكرية للإمارات لإجلاء رعاياها من أفغانستان

إسرائيل تعترف بسقوط طائرة تجسس في سوريا

إسرائيل تعترف بسقوط طائرة تجسس في سوريا

الشباب في جمعيته العمومية العادية يكشف عن فجوة كبيرة بين الإيرادات والمصروفات

الشباب في جمعيته العمومية العادية يكشف عن فجوة كبيرة بين الإيرادات والمصروفات