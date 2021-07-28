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وزير قطاع الأعمال يوضح حقيقة تصفية «الغزل والنسيج»

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وزير قطاع الأعمال يوضح حقيقة تصفية «الغزل والنسيج» وزير قطاع الأعمال يوضح حقيقة تصفية «الغزل والنسيج»

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قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إنه لا توجد خطط لدى شركة النصر لإنتاج سيارات «الاحتراق الداخلي»، مؤكدًا أن التركيز الآن ينصب على السيارات الكهربائية.

وأضاف «توفيق» في مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في » الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة «MBC مصر، أن الدولة المصرية تسعى الآن لإنتاج سيارة مصرية من أول التصميم إلى المحرك.

وعن تطوير شركات قطاع الأعمال، قال «توفيق»، إن محاور تطوير شركات قطاع الأعمال متعددة على رأسها إعادة الهيكلة وتأهيل العنصر البشري، مُشيرًا إلى أنه لا يوجد نية للتصفية، وأن التصفية لا علاقة لها بإعادة الهيكلة، قائلًا: «التصفية بتحصل لما نعجز عن وقف خسائر شركة ما».

وأوضح وزير قطاع الأعمال، في مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة «MBC مصر، أنه تم حتى الآن تصفية 3 من شركات قطاع الأعمال وهم:»القومية للأسمنت، والحديد والصلب، والمصرية للملاحة«.

وعن طرح شركات قطاع الأعمال في البورصة قال «توفيق»: «لن نطرح شركة خسرانة في البورصة».

وأكد وزير قطاع الأعمال، أن مجموع خسائر شركات الغسل والنسيج وعددهم 32 شركة خلال العامين أو الثلاثة أعوام الماضية وصل إلى ما يقرب من 3 مليارات جنيه، ومع ذلك لا نُفكر في تصفيها، قائلًا: «في أواخر عام 2022 هيبقى كل شركات قطاع الأعمال تم إعادة هيكلتها».

المصرى اليوم

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