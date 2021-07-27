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عباس شراقي: أتوقع انهيار الجزء العلوي من سد النهضة بسبب فيضان النيل

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عباس شراقي: أتوقع انهيار الجزء العلوي من سد النهضة بسبب فيضان النيل عباس شراقي: أتوقع انهيار الجزء العلوي من سد النهضة بسبب فيضان النيل

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قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن وزير الري الإثيوبي يزعم - على خلاف الحقيقة - أن سد النهضة سيحمي السودان من الفيضان.

وأضاف «شراقي» خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الأمطار تشتد خلال هذه الفترة وفي شهر أغسطس المقبل ومن الممكن أن تصل إلى مليار متر مكعب يوميًا ستمر كلها إلى السودان.

وتابع أنه لا علاقة بين الفيضانات التي تحدث في النيل الأبيض ومثيله الأزرق أو نهر عطبرة، مشيرًا إلى أن التخزين في سد النهضة متوقف على استكمال الأعمال الهندسية.

وأوضح شراقي أن السد الإثيوبي يحتجز ما يقرب من 8 مليارات ونصف المليار متر مكعب حاليًا، وأن ما يظهر من خرسانة لينة سيؤدي إلى انجراف للخرسانة في جسم السد خلال الأيام المقبلة، حيث من المتوقع أن يجرف الفيضان أجزاء من جسم السد التي تظهر عبر صور وخرائط الأقمار الصناعية لعدم اكتمال البناء.

وذكر أن الانجراف سيؤدي إلى تهدم الجزء العلوي من السد واندفاع جزء من مياه بحيرة السد وسيمر إلى والسودان.

المصرى اليوم

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