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بالأسماء..شوبير يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع الرباعي الأجنبي

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بالأسماء..شوبير يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع الرباعي الأجنبي بالأسماء..شوبير يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع الرباعي الأجنبي

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كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مفاوضات الأهلي مع 4 لاعبين أجانب، لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات تلفزيونية :«اللاعب الجنوب إفريقي الذي تحدث عنه بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، هو نجكوبو، جناح فريق كايزر تشيفز، وهو لاعب صغير في السن ويمتلك مهارات كبيرة».

وأضاف :«نجكوبو، ليس اللاعب الأجنبي الوحيد الذي يتفاوض معه الأهلي، حيث هناك مفاوضات مع المغربي سفيان رحيمي، جناح الرجاء المغربي والموزمبيقي لويس ميكيسوني، لاعب فريق سيمبا التنزاني، وبيرسي تاو، لاعب فريق برايتون الإنجليزي».

وتابع :«الأهلي سوف يتعاقد مع لاعب أو اثنان من الأجانب الذين يتفاوض معهم، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة».

وأشار :«موسيماني، سوف يحسم أمر رحيل النيجيري جونيور أجايي والكونغولي والتر بواليا، في نهاية الموسم الجاري، وذلك بعد الحكم على مستواهم الفني».

المصرى اليوم

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