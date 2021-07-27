رئيس جامعة سوهاج يفتتح مؤتمر «تحديات التعليم الافتراضي في التمريض وفرص المستقبل»

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إفتتح اليوم الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس جامعة سوهاج، المؤتمر العلمى الإفتراضى الأول والدولى الثالث، لكلية التمريض بالجامعة تحت عنوان «تحديات التعليم الإفتراضي في التمريض وفرص المستقبل»، وذلك بقاعة المؤتمرات الزجاجية بمقر الجامعة القديم.

جرت وقائع المؤتمر بحضور الدكتور مصطفي عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور حسان النعمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة يسرية السيد عميد كلية التمريض، والدكتور أحمد الخطيب مدير عام الجودةبالجامعة، والدكتورة غني على وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

وأوضح رئيس جامعة سوهاج- في كلمته خلال المؤتمر- أن المؤتمر يهدف إلى وضع مجموعة من الإستراتجيات المحلية والإقليمية والدولية لمواجهة الأزمات والكوارث الصحية المحتمل حدوثها، وذلك لمواجهتها والتغلب عليها فور ظهورها، لافتاً إلى أن المؤتمر ضم عدة محاور ومنها العمل على الإهتمام بإيجابيات وسلبيات التعليم الإفتراضي، وممارسات كليات التمريض المختلفة في التدريب العملى أثناء الجائحة، والعمل على التحديات التي تواجه البحث العلمى في ظل الجائحة، وجودة ومتطلبات بيئة التعلم الإفتراضي، بالإضافة إلى وضع رؤى وتطلعات التعليم التمريضى في ظل التغيرات الحديثة.

وأوضح الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن المؤتمر ناقش العديد من القضايا وأهمها المشكلات والأزمات الصحية الوارد حدوثها، وكيفية إعداد الخطط العلمية والعملية اللازمة لإدارتها بالنظم العلمية الحديثة، إلى جانب التعرف على جميع التقنيات العلمية الحديثة للتخفيف من تأثير الكوارث والأزمات على منظومة الرعاية الصحية.

وأكدت الدكتورة يسرية السيد عميد كلية التمريض، على ضرورة العمل على نشر الأساليب العلمية الحديثة في مجال التعليم الإلكترونى في المجال الصحى لمتابعة جميع التحديات وإبتكار الحلول المناسبة لها، مشيرة إلى أن عدد المشاركين في المؤتمر اون لاين ٤٣٦ مشارك من مختلف الدول، منها «مصر، والعراق، واليمن، وفلسطين، والأردن، واندونيسيا، والجزائر، وأمريكا».

ونوهت الدكتورة يسرية إلى ضرورة أهمية الإبتكارالتمريضي، والعمل على الرؤية المستقبلية للبحث العلمي في التمريض، والكفاءات التمريضية في ضوء التنمية المستدامة، والتكنولوجيا المتقدمة في التمريض، وتسويق الأبحاث، ودمج الإستراتيجيات القائمة على الأدلة في مجال التمريض، وتحديث مهارات وكفاءات التمريض لتواكب الأداء الدولي، بالإضافة إلى توعية طلاب وخريجي الكلية فيما يتعلق بكيفية التعامل مع التحديات الصحية العالمية.

حضر المؤتمر كلاً من الدكتورة سماح محمد عبدالله عميد كلية التمريض بجامعة أسيوط، والدكتوره وفاء جميل محمد على وكيل كلية التمريض بجامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد الخطيب مدير مركز الضمان والجودة بالجامعة، واللواء حاتم صادق مدير الأمن الجامعي، وعدد من الأساتذة المساعدين من كليات التمريض بجامعتي أسيوط وبنها، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالكلية.