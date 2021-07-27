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قال الإعلامي وحارس مرمى الأهلي السابق، أن إدارة المارد الأحمر تلقت عرضاً سعودياً للحصول على خدمات حسين الشحات لاعب الفريق الأول.

وأضاف شوبير: «نعم الأهلي تلقى عرض سعودي لضم حسين الشحات ولكن تم رفضه».

وكانت هناك تقارير خليجية أكدت على تقديم أندية سعودية واماراتية عروضاً رسمياً للنادي الأهلي من أجل الحصول على خدمات اللاعب صاحب الـ29 عام.

وقدم حسين الشحات أداءً مميزاً خلال الفترة الأخيرة وهو ما ساهم في تتويج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخه.