رئيس جامعة سوهاج يفتتح أول صالة للياقة البدنية بالجامعة ويوجه بتخفيض 50% لذوى الهمم

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افتتح اليوم الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس جامعة سوهاج، أول صالة رياضية للياقة البدنية بمقر كلية الطب البيطرى بالحرم الجامعى الجديد.

وتفقد رئيس الجامعة- خلال الإفتتاح الذي جرى بحضور الدكتور مصطفي عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور بهاء الدين عبدالله عميد كلية الطب البيطرى، والدكتور محمد حسنى الرشيدى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وحسين عزت مدير رعاية الشباب بالكلية ومدير الصالة، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية- تجهيزات الصالة والمعدات الرياضية الملحقة بها، مشيداً بالمجهود المبذول من قبل القائمين على تجهيز وفرش الصالة بهذا المستوى العالى من الجودة والاتقان، وموجهاً بتقديم تخفيض للطلاب ذوي الهمم الراغبين في الاشتراك بالصالة بنسبة ٥٠٪.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الهدف من إنشاء الصالة يكمن في حرص الجامعة على توسيع مساحة المشاركة في ممارسة الأنشطة البدنية، ولخدمة جميع منتسبى الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب،د مما يساهم في تحسين الأداء المهنى والأكاديمي، مشيراً إلى أن ذلك جاء أيضاً في إطار خطة قطاع التعليم والطلاب بشأن تجهيز عدد من الصالات الرياضية بمختلف كليات الجامعة.

وقال الدكتور بهاء الدين على عميد كلية الطب البيطرى، أنه نظراً لأهمية ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية وفوائدها التي تنعكس على صحة وجسم الإنسان كان من الضرورى تخصيص صالة رياضية بالكلية، لافتاً إلى أنه سيتم إتخاذ كافة الإحتياطات والإجراءات الإحترازية والإلتزام بها من أجل الحفاظ على سلامة وصحة جميع المتواجدين داخل الصالة من مدربين ومتدربين، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا .

وأضاف «بهاء الدين»، بأن مساحة صالة اللياقة البدنية تصل إلى 125 متر، وقد تم تزويدها بالعديد من الأجهزة الرياضية التي بلغت تكلفتها 150 ألف جنيه، وتضم جهاز كابل كروسو، وجهاز سميث، وجهاز سحب عالى، وجهاز تمرينات الأرجل أمامى وخلفى، وجهاز فراشة، وجهاز بنش أثقال، وجهاز أوربتراك، وأيضا مشاية تريدميل، وجهاز تقوية باى ودمبلز متعددة الأوزان من 2.5 كيلو إلى 20 كيلو، بارأوليمبى عدد 4 وبار زجزاجى، 2 وبار 160 سم، وحامل طارات أوزان مختلفة وبارات وكرات توازن، وميزان ديجتال، وصندوق أسعافات أولية، مشيراً إلى أنه سيتم تحصيل اشتراك من الراغبين في التدرب من منتسبي الجامعة بقيمة ٥٠ جنيه شهرياً، بواقع يومان أسبوعياً.