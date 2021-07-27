أخبار عاجلة

الشباب في جمعيته العمومية العادية يكشف عن فجوة كبيرة بين الإيرادات والمصروفات -
"الصحة" توفِّر خدمة إعطاء لقاح كورونا للفئة العمرية "70 عامًا فأكثر" في منازلهم -
هاني رمزي يكشف عن تفاصيل فيلمه الجديد: تجربة مهمة في مشواري الفني -
براءة اختراع جديدة لاستخدام زيت الجوجويا فى الاستشعار الضوئي فائق الحساسية بالجامعة اليابانية -
طهران تنفي وقوع اشتباكات بين «طالبان» وحرس الحدود الإيراني -
طالبان: نطمئن كل المسؤولين وقادة الأمن والجيش وأهالي كابول -
طائرات عسكرية ألمانية تتوجه إلى أفغانستان للمشاركة في عمليات إجلاء -
الخامس مكفوفين بالثانوية الأزهرية: سألتحق بكلية الدعوة -
"جونسون" يدعو لعقد اجتماعين عاجلين للأمم المتحدة و"الناتو" لبحث الأوضاع في أفغانستان -
الرياض.. "سقيا" توزِّع 96 ألف عبوة مياه خلال يوليو الماضي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

الأمم المتحدة تدعو لوقف إطلاق النار في ميانمار

Print
الأمم المتحدة تدعو لوقف إطلاق النار في ميانمار الأمم المتحدة تدعو لوقف إطلاق النار في ميانمار

اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا مقرر الأمم المتحدة الخاص لميانمار توم أندروز مجلس الأمن الدولي والدول الأعضاء إلى الضغط من أجل وقف فوري لإطلاق النار.

وجاءت الدعوة الأممية في ظل تفشي في البلاد.

وقال أندروز إنه يجب على الأمم المتحدة أن تتحرك فورًا لوقف هجمات المجلس العسكري والمضايقات والاعتقالات في خضمّ أزمة كورونا، متهما جيش ميانمار بقتل ما لا يقل عن 931 واحتجاز ما لا يقل عن 5630 شخصًا.

ودعا الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على استخدام جميع الأدوات المتاحة لمطالبة المجلس العسكري بوقف هجماته على الفور على العاملين في مجال الرعاية الصحية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تسجيل 16 وفاة و 658 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 16 وفاة و 658 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

خروج 109 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات

خروج 109 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات

«الصحة»: تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و6 حالات وفاة

«الصحة»: تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و6 حالات وفاة

تونس تسجل 38 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

تونس تسجل 38 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية