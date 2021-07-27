الأمم المتحدة تدعو لوقف إطلاق النار في ميانمار

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دعا مقرر الأمم المتحدة الخاص لميانمار توم أندروز مجلس الأمن الدولي والدول الأعضاء إلى الضغط من أجل وقف فوري لإطلاق النار.

وجاءت الدعوة الأممية في ظل تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وقال أندروز إنه يجب على الأمم المتحدة أن تتحرك فورًا لوقف هجمات المجلس العسكري والمضايقات والاعتقالات في خضمّ أزمة كورونا، متهما جيش ميانمار بقتل ما لا يقل عن 931 واحتجاز ما لا يقل عن 5630 شخصًا.

ودعا الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على استخدام جميع الأدوات المتاحة لمطالبة المجلس العسكري بوقف هجماته على الفور على العاملين في مجال الرعاية الصحية.