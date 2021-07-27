أرمينيا تتهم أذربيجان بعرقلة اتفاق تنفيذ وقف إطلاق النار وتبادل أسرى الحرب

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قالت وزارة الخارجية الأرمينية، إن أرمينيا هي التي تعرقل التنفيذ الكامل للبيانات الصادرة عن الاتفاق الثلاثي مع رئيس روسيا لوقف إطلاق النار.

وأضافت الخارجية أنه بعد شهر من توقيع البيان انتهكت القوات المسلحة الأذربيجانية أحكامه الأولى التي بموجبها يجب أن تبقى الأطراف في مواقعها وشنت هجوماً على قريتي هين تاغير وختسابيرد في منطقة هادروت نتيجة لذلك وتم احتلال هذه المناطق وقتل وأسر الجنود الأرمن.

وتابعت: لم تلتزم أذربيجان بالبند الثامن من بيان 9 نوفمبر، الذي يكرس تبادل أسرى الحرب والرهائن وغيرهم من المعتقلين، فيما تتم محاكمة أسرى الحرب الأرمن وهو ما يعد أيضاً انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي.

وأوضحت أن القوات الأذربيجانية تسللت إلى أرمينيا من الأراضي التي سيطرت عليها أذربيجان بعد تنفيذ بيان 9 نوفمبر، مشيرة إلى أن أذربيجان أصدرت تصريحات تنكر فيها أن ناجورنو كاراباغ كيان إقليمي وهو ما ينتهك بدوره البند 7 من البيان، حيث اتفقت الأطراف، بما في ذلك أذربيجان، على مصطلح «ناجورنو كاراباغ» والمناطق المجاورة.

وأكدت أرمينيا أن بيان 9 نوفمبر لا يتضمن أي نص للتعاون بين الأطراف في مجال إزالة الألغام، وذلك ردا على ما تدعيه أذربيجان بأن أرمينيا لا تساعدها في هذا الملف.

وكانت قد اندلعت اشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا في 27 سبتمبر الماضي وتوقفت في 10 نوفمبر برعاية روسيا.