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تعرب عن دعمها لتونس وثقتها في قيادتها السياسية

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السعودية تعرب عن دعمها لتونس وثقتها في قيادتها السياسية تعرب عن دعمها لتونس وثقتها في قيادتها السياسية

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أعربت عن وقوفها بجانب تونس ما يدعم استقرارها.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان، لقد تابعت حكومة السعودية مجريات الأوضاع الحالية التي تشهدها الجمهورية التونسية وتحترم المملكة كل ما يتعلق بالشأن الداخلي التونسي وتعده أمراً سيادياً.

وأكدت الخارجية وقوفها إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار الجمهورية التونسية كما تؤكد ثقتها في القيادة التونسية في تجاوز هذه الظروف وبما يحقق العيش الكريم للشعب التونسي .

ودعت السعودية المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب تونس في هذه الظروف لمواجهة تحدياتها الصحية والاقتصادية.

كان الرئيس التونسي قد علن تجميد أعمال البرلمان وإعفاء رئيس من منصبه.

المصرى اليوم

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