«هاجر» الأولى «فندقية»: أمي منعتني من شغل البيت طول فترة الدراسة

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أعربت الطالبة هاجر أيمن عبدالغني السبكي، بمدرسة بهتيم الفنية المتقدمة للشئون الفندقية والخدمات السياحية، عن سعادتها لحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية بمجموع نسبته 94.06%.

وقالت هاجر إن والدتها منعتها من التدخل في أعمال المنزل طوال فترة الدراسة حتى أتفرغ للمذاكرة والتفوق وتحقيق حلمي بالالتحاق بكلية السياحة والفنادق وها أنا ذا على أول درجة لتحقيق هذا الحلم.

وأشارت إلى أنها كانت تذاكر ليلا ونهارًا وكانت تشعر بأنها ستكون من الأوائل هذا العام وأنها حصدت ما زرعت، وحصدت نتاج اختيارها التعليم الفني بدلاً من الثانوي العام رغم أن مجموعها في الشهادة الإعدادية كان يؤهلها للالتحاق بالثانوية العامة.

وذكرت أن وزارة التربية والتعليم أبلغتها بخبر تفوقها وحصولها على المركز الأول فور اعتماد النتيجة وكانت في قمة السعادة، وأبلغت به والدها الذي استقبل الخبر بدموع الفرحة مشيرةً إلى أن والدها يعمل مدرسًا للغة الفرنسية وشجعها على الالتحاق بالمدرسة الفندقية كما وفرت لها أسرتها الأجواء الملائمة للمذاكرة والتفوق، لتحقيق حلمها بالالتحاق بكلية السياحة والفنادق.