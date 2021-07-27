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محافظ أسوان يهنئ الطالبتين ندى ونوال أوائل الجمهورية في الدبلومات الفنية

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محافظ أسوان يهنئ الطالبتين ندى ونوال أوائل الجمهورية في الدبلومات الفنية محافظ أسوان يهنئ الطالبتين ندى ونوال أوائل الجمهورية في الدبلومات الفنية

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قدّم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التهنئة لكل من الطالبة ندى حربي حسن بمدرسة أبوالفضل سرور (سكرتارية طبية)، والتي حصلت على الدرجات النهائية والمركز الأول على مستوى الجمهورية في دبلوم المدارس الثانوية التجارية للتعليم والتدريب المزدوج، وأيضًا الطالبة نوال عرفة عبدالعال، التي حصلت على المركز الأول مكرر بمجموع 692 درجة.

وأكد اللواء أشرف عطية، بحسب بيان، الثلاثاء، أن حصول طالبات أسوان على هذا المركز المتقدم لم يأت من فراغ ولكنه كان نتيجة جهود مكثفة لجميع عناصر المنظومة التعليمية على مدار العام الدراسي، مشيدًا أيضًا بدور أسر المتفوقين، باعتبارهم الركيزة الأساسية لرعاية أبنائهم وبذل المزيد من الجهدوالتحصيل الدراسي لهم، لتحقيق أفضل النتائج في المراحل التعليمية المختلفة ليصبحوا في طليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به.

المصرى اليوم

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