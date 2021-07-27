قوافل طبية وتنموية بمركز الصف بمحافظة الجيزة غدًا

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في أطار البرنامج التدريبي لمبادرة حياة كريمة تنظم محافظة الجيزة بالتعاون مع جامعة حلوان قوافل طبية وتنموية بمركز ومدينة الصف .

وتنوه محافظة الجيزة بأن القوافل ستنظم فعالياتها غدا الأربعاء الموافق ٢٨ / ٧ / ٢٠٢١ حيث سيتم إقامة قافلة طبية وندوه طبية، بالإضافه إلى ندوة عن المشاركة المجتمعية للشباب ومساندة مشروعات الدولة والتوعية بالمشروعات القومية للدولة على أن تعقد تلك القوافل بقرية الفهميين بمركز الصف .

كما يتم تنظيم ندوات توعوية عن دور المرأة الريفية في المشاركة وتنمية المجتمع بمشروع حياة كريمة وندوة أخرى تحت عنوان محو الامية مطلب قومي على أن تعقد تلك القوافل بقرية الجمال بمقر مدرسة الجمال الإبتدائية .

ويأتي ذلك استكمالا للتعاون المثمر بين محافظة الجيزة وجامعة حلوان بتنظيم مساهمات ومبادرات لخدمه المجتمع وتنمية البيئة .