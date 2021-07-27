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السرطان “الصامت” عند النساء.. احذرن هذه العلامة

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السرطان “الصامت” عند النساء.. احذرن هذه العلامة السرطان “الصامت” عند النساء.. احذرن هذه العلامة
" وكالة أخبار المرأة "

أعلن خبراء مركز موفيت العلمي لبحوث السرطان، أن انتفاخ البطن المستمر، يمكن أن يكون علامة تحذيرية مبكرة لسرطان المبيض
تشير صحيفة Daily Express نقلا عن خبراء المركز، إلى أن “بطن المريضة، تبدو عند الانتفاخ، مستديرة وربما قاسية. وغالبًا ما يرتبط هذا باتباع نظام غذائي غير صحيح أو مشكلات في الجهاز الهضمي أو الإجهاد. ولكن قد يشير أحيانًا إلى مرض خطير”.
تضيف، العديد من الأشخاص يعانون من مشكلة انتفاخ البطن بين فترة وأخرى، ولكن عندما تستمر هذه الحالة ثلاثة أسابيع وأكثر يجب استشارة الطبيب.
ويشير الخبراء، إلى أن سرطان المبيض غالبا ما يطلق عليه “المرض الصامت”، لأن النساء غالبا ما يجهلن خطورة العلامات التحذيرية التي تظهر عندهن، حتى مرحلة متأخرة. وتشمل الأعراض الأخرى لهذا النوع من السرطان- فقدان الوزن غير المبرر، والتعب الشديد، ومشكلات أثناء التبول.

وكالة أخبار المرأة

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