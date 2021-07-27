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زلزال بقوة 3.5 درجة يضرب جنوب شرم الشيخ

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سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الثلاثاء الموافق 27/07/2021 هزة أرضية شمال البحر الأحمر على بعد 26 كم جنوب مدينة شرم الشيخ.

وبحسب بيان للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية كانت بياناتها كالتالي:-

- تاريخ الحدوث الثلاثاء الموافق 27 /07/2021

- وقت الحدوث: في الساعة 16 و39 دقيقة و16 ثانية

- القوة: 3.5 درجة على مقياس ريختر

- خط العرض :27.64 شمالا

- خط الطول: 34.26 شرقا

- العمق: 19.1 كم

هذا ولم يرد للمعهد ما يفيد بشعور المواطنين بهذه الهزة.

يذكر أنه كان قد تم تسجيل زلزال آخر صباح اليوم في تمام الساعة العاشرة وأربعة وعشرين دقيقة صباحًا بالتوقيت المحلي بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر، في خليج السويس ويبعد 12 كم شرق مدينة رأس غارب، دون حدوث إصابات أو نتيجته.

زلزال بقوة 305 ريختر يضرب جنوب شرم الشيخ

المصرى اليوم

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