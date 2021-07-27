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وزير الخارجية يصف المحادثات مع باكستان بالمثمرة للغاية

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وزير الخارجية يصف المحادثات مع باكستان بالمثمرة للغاية وزير الخارجية يصف المحادثات مع باكستان بالمثمرة للغاية
نوه بوجود رغبة مشتركة لدى البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية

وزير الخارجية يصف المحادثات مع باكستان بالمثمرة للغاية

عقد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، مع وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، مؤتمرًا صحفيًّا، اليوم، في مقر وزارة الخارجية الباكستانية بالعاصمة إسلام آباد.

وفي بداية المؤتمر الصحفي عبّر وزير الخارجية عما وجده من ترحيب خلال زيارته الحالية إلى باكستان، مشيرًا إلى أنها الزيارة الثانية له إلى هذا البلد الشقيق.

وأشار إلى زيارة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى المملكة خلال شهر مايو الماضي، ولقائه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع واتفاقهما على إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الباكستاني، الذي يهدف إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب من التعاون والازدهار على أساس مؤسسي يشمل جميع المجالات.

ووصف محادثاته مع الجانب الباكستاني بأنها مثمرة للغاية، مشيرًا إلى وجود رغبة مشتركة لدى البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية، وخاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتكنولوجيا، وتشجيع رجال الأعمال من الجانبين على استكشاف فرص الاستثمار في مجالات التكنولوجيا.

وفيما يتعلق بتغير المناخ، أكد وزير الخارجية التزام المملكة وتطلعها لمواصلة العمل مع باكستان التي تسعى إلى تحقيق رؤية رئيس الوزراء عمران خان في تحقيق أهداف الحفاظ على البيئة، وفرص التعاون بين البلدين في هذا الشأن، وذلك في إطار مبادرتي الخضراء والشرق الأوسط الأخضر اللتين أطلقتهما المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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