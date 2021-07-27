صرف مكافأة «تميز علمي» لأعضاء هيئة تدريس جامعة الزقازيق (تفاصيل)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع مجلس جامعة الزقازيق، اليوم في جلسته رقم 542، برئاسة الدكتور عثمان شعلان، وبحضور محمد محمود سعفان وزير القوى العاملة، والدكتور غادة شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد الدرندلي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد عبدالستار أمين عام الجامعة، والدكتورة وفاء فوزي مدير مركز الجودة بالجامعة، لمناقشة آلية تدوير القمامة بالتعاون مع الوزارة ومحافظة الشرقية، بمساهمة الجامعة كبيت خبرة في المشروع القومي لتدوير القمامة والتخلص من المخلفات .

أكد الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، على أهمية تكامل كليات الجامعة لوضع دراسة للمشكلة بجميع مراحلها وآلية تطبيقها، لتكون نموذجاً يحتذى به في باقي محافظات الجمهورية، مشيراً إلى أن كليات جامعة الزقازيق قامت بعمل دراسات مسبقة منها كليات الهندسة والعلوم والزراعة تتضمن عمل دراسة ومسح ميداني على أرض الواقع وتحديد الميزانية المطلوبة للتنفيذ.

ومن جانبه أشار وزير القوي العاملة إلى أن منظومة المخلفات التي تؤرق الدولة المصرية، محفزاً أعضاء المجلس على الوصول إلى دراسة علمية يمكن من خلالها استغلال تلك المنظومة في توفير فرص عمل للشباب موضحاً أنه يمكن عمل توعية للشباب بإمكانية الحصول على السيارات التي تنقل المخلفات من أحد البنوك بالتقسيط ودراسة التكلفة المتوقعة، والرسوم التي يمكن جمعها من أصحاب المنازل، ودراسة عمليات الفرز والتدوير دراسة علمية للوصول إلى أفضل النتائج.

وأضاف وزير القوى العاملة، أنه تم التواصل مع وزارة البيئة للمساهمة في حل المشكلة التي تكمن في تداخل الاختصاصات في المراحل المختلفة بداية من جمع القمامة حتى إعادة التدوير، مؤكداً أن هذه المشكلة يمكن تجاوزها بالشراكة بين الجهات المختلفة بالدولة لوضع القواعد المنظمة لعمل تلك المنظومة .

وخلال استعراض وزير القوى العاملة لدور الوزارة حول التأمين على العمالة الغير منتظمة بالدولة، أعلن الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، أن سيتم حصر العمالة الغير منتظمة بالجامعة، والتنسيق مع وزارة القوى العاملة لدمجهم في منظومة التأمين الاجتماعى خلال المرحلة القادمة .

وقرر مجلس الجامعة صرف مكافأة تميز علمي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، الواردة أسمائهم ضمن ( 2% ) من علماء العالم وفقاً لدراسة جامعة ستانفورد الأمريكية، مؤكداً أن الهدف من المكافأة يتمثل في تحفيز وتشجيع أعضاء هيئة التدريس والأقسام العلمية وكليات الجامعة ومعاهدها ذات الجهد المتميز في النشر العلمي، في إطار اهتمام الجامعة بقطاع البحث العلمي في جميع المجالات العلمية سواء الأساسية أو التطبيقية، والذي يُعد جزءً رئيسًا في خدمة وتنمية المجتمع المصري وأساس التقدم الاقتصادي.

وقامت الدكتورة وفاء فوزي باستعراض دور مركز الجودة في نشر ثقافة الجودة بمجتمع الجامعة، وأنشطة المركز في وفاء كليات الجامعة بمعايير الاعتماد، وكذا عرض نتائج الدراسة التي تم تطبيقها على بعض كليات الجامعة حول تحديد الاختياج الفعلى لأعضاء هيئة التدريس وأهضاء الهيئة المعاونة بكل كلية من كليات الجامعة، وعرض لأبرز أنشطة مركز الجودة في دعم مشروعات تطوير التعليم العالى بالجامعة، وكذا أنشطة مركز الجودة في دعم نظام الجودة بإدارات الجامعة ومتطلبات المواصفات القياسية لنظام إدارة الجودة.