"معاً لدراسة حضورية وآمنة".. مبادرة لتسهيل حصول الكوادر التعليمية والطلاب على اللقاح

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استمراراً لمبادرات "مستشفى رنية"

بعد إيصاله لمراكز وقرى مجاورة وتسهيل حصول جنودنا البواسل عليه، أطلق مركز لقاح كورونا في مستشفى رنية العام بمحافظة رنية، مبادرة "معاً لدراسة حضورية صحية وآمنة"؛ لتسهيل أخذ اللقاح للكوادر التعليمية وجميع الطلاب والطالبات ممن تقع أعمارهم في الفئة العمرية 12 - 18 عاماً، وذلك بتجهيز وتخصيص مسار يعمل طوال أوقات دوام المركز، وفريق طبي وإداري متخصص يعمل بثلاث عيادات مجهزة لتخزين واستقبال وإعطاء اللقاح لكل المستفيدين من الفئة المستهدفة؛ وذلك ضمن الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا.

وتأتي المبادرة نظراً لاقتراب عودة الدراسة حضوريًا، ولازدياد طلب أعداد المقبلين من تلك الفئة، خاصة على أخذ اللقاح في المحافظة، وذلك لتوسعة مساحة العمل، وزيادة حجم استيعاب الراغبين لأخذ اللقاح يومياً، وبالتالي تسهيل وتسريع تكوين المناعة المجتمعية لعام دراسي صحي وآمن مليء بالجد والاجتهاد.