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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مجموعة من التدريبات البدنية الخفيفة في المران الجماعي مساء اليوم الثلاثاء.

وخضع لاعبو الفريق لبعض تمارين الاستشفاء بعد الفوز على منتخب القسم الثاني بسباعية نظيفة في المواجهة الودية التي جمعت الفريقين أمس على هامش المعسكر المغلق بمدينة برج العرب.

ودخل فريق الزمالك في معسكر مغلق في أحد فنادق مدينة الإسكندرية، وذلك على هامش فترة التوقف الحالية لبطولة الدوري بسبب إقامة دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو.

ويواصل فريق الزمالك استعداداته لمباراة غزل المحلة المقرر إقامتها يوم ٣ أغسطس في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الفريق المركز الأول بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد ٦١ نقطة.