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حازم إمام يواصل برنامجه التأهيلي في

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حازم إمام يواصل برنامجه التأهيلي في الزمالك حازم إمام يواصل برنامجه التأهيلي في

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واصل حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برنامجه التأهيلي في المران الجماعي مساء اليوم الثلاثاء.

ويخضع إمام لبرنامج تأهيلي خاص تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، وذلك في ظل معاناته من إجهاد عضلي.

ودخل فريق الزمالك في معسكر مغلق في أحد فنادق مدينة الإسكندرية، وذلك على هامش فترة التوقف الحالية لبطولة الدوري بسبب إقامة دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو.

ويواصل الزمالك استعداداته لمباراة غزل المحلة المقرر إقامتها يوم ٣ أغسطس المقبل في بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الفريق المركز الأول بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد ٦١ نقطة من 27 مباراة.

المصرى اليوم

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