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شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 27 من يوليو 2021 حالة استقرار في سوق الجملة، ويضاف إلى السعر بين 1 إلى 2 جنيه في أسواق التجزئة.

وجاءت أسعار الخضروات على الموقع الرسمي لسوق العبور كالتالي:-

الطماطم بين 1.50 جنيه : 2.75 جنيه.

البطاطس بين 2.50 جنيه : 5.50 جنيه.

البصل بين 1.50جنيه : 3 جنيه.

الكوسة بين 2 جنيه : 5.50 جنيه.

الفاصوليا بين 4 جنيه : 7 جنيه.

الباذنجان البلدي بين 1.50 جنيه : 4 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه: 4 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه : 3.50 جنيه.

الملوخية بين 1.50 جنيه : 3 جنيه.

الخيار البلدي بين 2.50 جنيه : 4 جنيه.