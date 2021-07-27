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التفاح 11 والطماطم 1.5 ..تعرف على الخضروات والفاكهة اليوم

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شهدت الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 27 من يوليو 2021 حالة استقرار في سوق الجملة، ويضاف إلى السعر بين 1 إلى 2 جنيه في أسواق التجزئة.

وجاءت أسعار الخضروات على الموقع الرسمي لسوق العبور كالتالي:-

الطماطم بين 1.50 جنيه : 2.75 جنيه.
البطاطس بين 2.50 جنيه : 5.50 جنيه.
البصل بين 1.50جنيه : 3 جنيه.
الكوسة بين 2 جنيه : 5.50 جنيه.
الفاصوليا بين 4 جنيه : 7 جنيه.
الباذنجان البلدي بين 1.50 جنيه : 4 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه: 4 جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه : 3.50 جنيه.
الملوخية بين 1.50 جنيه : 3 جنيه.
الخيار البلدي بين 2.50 جنيه : 4 جنيه.

أما بالنسبة لأسعار الفاكهة بالموقع الرسمي لسوق العبور كالتالي:-

التفاح المصري 11 و17 جنيهًا.

تفاح امريكى ايطالى 17 و 23 جنيهًا

تين برشومى 8 و 12جنيها

المانجو العويس 15 و35 جنيهًا.

المانجو الزبدية 13 و17 جنيهًا.

العنب البناتي الأصفر 6 و9 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر 6 و9 جنيهات.

المصرى اليوم

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