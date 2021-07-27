التفاح 11 والطماطم 1.5 ..تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم
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شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 27 من يوليو 2021 حالة استقرار في سوق الجملة، ويضاف إلى السعر بين 1 إلى 2 جنيه في أسواق التجزئة.
وجاءت أسعار الخضروات على الموقع الرسمي لسوق العبور كالتالي:-
الطماطم بين 1.50 جنيه : 2.75 جنيه.
البطاطس بين 2.50 جنيه : 5.50 جنيه.
البصل بين 1.50جنيه : 3 جنيه.
الكوسة بين 2 جنيه : 5.50 جنيه.
الفاصوليا بين 4 جنيه : 7 جنيه.
الباذنجان البلدي بين 1.50 جنيه : 4 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه: 4 جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه : 3.50 جنيه.
الملوخية بين 1.50 جنيه : 3 جنيه.
الخيار البلدي بين 2.50 جنيه : 4 جنيه.
أما بالنسبة لأسعار الفاكهة بالموقع الرسمي لسوق العبور كالتالي:-
التفاح المصري 11 و17 جنيهًا.
تفاح امريكى ايطالى 17 و 23 جنيهًا
تين برشومى 8 و 12جنيها
المانجو العويس 15 و35 جنيهًا.
المانجو الزبدية 13 و17 جنيهًا.
العنب البناتي الأصفر 6 و9 جنيهات.
العنب البناتي الأحمر 6 و9 جنيهات.