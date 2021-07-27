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بينهم قيادات ميدانية ..مقتل 13 حوثيًا خلال هجوم فاشل في مأرب

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بينهم قيادات ميدانية ..مقتل 13 حوثيًا خلال هجوم فاشل في مأرب بينهم قيادات ميدانية ..مقتل 13 حوثيًا خلال هجوم فاشل في مأرب
مدفعية الجيش اليمني شنت قصفاً مكثفاً على مواقع الميليشيا

بينهم قيادات ميدانية ..مقتل 13 حوثيًا خلال هجوم فاشل في مأرب

أحبط الجيش الوطني اليمني، اليوم (الثلاثاء)، هجوماً فاشلاً لميليشيا الحوثي الانقلابية، في جبهة المشجح غرب مأرب، وأسفر عن مقتل أكثر من 13 مسلحاً من الميليشيا، بينهم قيادات ميدانية، وجرح عشرات آخرين.

وأوضح مصدر عسكري في المنطقة العسكرية الثالثة، أن الميليشيا الحوثية شنّت هجوم استمر لعدة ساعات على مواقع عسكرية بجبهة المشجح، إلا أن جنود الجيش الوطني والمقاومة تمكنوا من صد الهجوم وأجبروها على التراجع والفرار، بعد أن كبدوها خسائر فادحة في العتاد والأرواح، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وبين أن مدفعية الجيش الوطني شنت بالتزامن مع هذه الهجمات قصفاً مكثفاً على مواقع وتجمعات وتعزيزات الميليشيا وتمكنت من قتل وجرح العشرات من عناصر الميليشيا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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