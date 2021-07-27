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الأهلي يضم نجم سلة سموحة

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الأهلي يضم نجم سلة سموحة الأهلي يضم نجم سلة سموحة

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تمكن النادي الأهلي من الحصول على خدمات اللاعب عمر عزب نجم الفريق الأول لكرة السلة بنادي سموحة.

وقررت إدارة المارد الأحمر في وقت سابق الاستغناء عن 5 لاعبين (أحمد السلعاوي - عبد الفضيل إبراهيم - حاتم البحيري - محمد مصطفى مودي - معتز حسني) والتعاقد مع عناصر مميزة في خطوة للبحث عن انجاز قاري.

وكان الأهلي قد دخل في مفاوضات مع مع إدراة سموحة منذ شهر لحسم صفقة اللاعب عمر عزب والتي تمت مقابل 4 ملايين جنيه.

ولم يحسم رؤوف عبد القادر، مدير النشاط الرياضي بالأهلي، ملف المدير الفني الجديد حتى الآن وسط توقعات باقتراب الإسباني أجوستي بوش مدرب السابق.

المصرى اليوم

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