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وزير الأوقاف يجتمع غدًا بمديري المديريات عبر الفيديو كونفرانس

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وزير الأوقاف يجتمع غدًا بمديري المديريات عبر الفيديو كونفرانس وزير الأوقاف يجتمع غدًا بمديري المديريات عبر الفيديو كونفرانس

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يجتمع د.محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، غدًا الأربعاء، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بمديري المديريات عبر الفيديو كونفرانس، ويتناول الاجتماع عددًا من الموضوعات من أهمها:

أولاً: خطة التدريب والتثقيف والتأهيل المستمر، وتشمل:

الخطابة من حيث بناء الخطبة وهدفها ووقتها والالتزام بالتعليمات الخاصة بأدائها.

استخدام وسائل التواصل في الفكر الوسطي المستنير قصد الوصول إلى أكبر شريحة من المتلقين داخل وخارجها من خلال صفحات الوزارة العامة والمتخصصة باللغة العربية واللغات الأجنبية، مع إتاحة جميع إصدارات الوزارة العلمية من خلالها تيسيرًا على السادة الأئمة.

استخدام الوسائل العصرية في التواصل الإداري قصد اختصار الزمن في إيصال الرسائل والتعليمات الإدارية.

آليات التحول الرقمي.

ثانيًا: آلية التعامل مع خطباء المكافأة الناجحين في مسابقة الأجر مقابل عمل.

ثالثًا: خطة توزيع لحوم الأضاحي وضرورة احترام آدمية الإنسان وعدم جرح مشاعره بالتصوير أو غيره.

رابعًا: بعض الجوانب الإدارية الأخرى.

المصرى اليوم

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