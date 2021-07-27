أخبار عاجلة

نقيب أشراف الحجاز يوضح أهمية تجديد الخطاب الديني -
وزير الري: مصر من أكثر دول العالم التي تعاني من الشح المائي -
خبير تربوي: مصر تعيش ثورة تعليمية في عهد الرئيس السيسي -
على خطى الأسطورة .. حفيد محمد علي كلاي يهزم منافسه الأول بالقاضية -
أستاذ اجتماع: العشوائيات تنتج متطرفين.. والإسكان الجديد يعزز الانتماء -
طالبان: سنعلن قريبا الإمارة الإسلامية من القصر الرئاسي في كابول -
«سي ان ان»: الولايات المتحدة قد ترسل قوات إضافية إلى أفغانستان -
الجيش الأمريكي ينقل القائم بأعمال سفارة واشنطن في كابل من مقر السفارة إلى المطار -
نيبال تطلب إجلاء 1500 من مواطنيها يعملون في أفغانستان -
«طالبان » على مشارف السُلطة.. من يقود الحركة دبلوماسيًا وعسكريًا؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

أقراص وبخاخات أنف .. السويد تطور جيلاً جديدًا من لقاحات كورونا

Print
أقراص وبخاخات أنف .. السويد تطور جيلاً جديدًا من لقاحات كورونا أقراص وبخاخات أنف .. السويد تطور جيلاً جديدًا من لقاحات كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

فيما تشهد معظم بلدان العالم الموجة الرابعة من جائحة كورونا، ساعية إلى تحصين مواطنيها عبر حقنهم باللقاحات المضادة لعدوى «كوفيد 19» يعكف باحثون بمختبر «ميديكون» السويدي، على تطوير جيل جديد من اللقاحات المضادة لكورونا في شكل أقراص وشراب سائل وبخاخات للأنف، بهدف الإسراع في بلوغ «مناعة القطيع» والحد من انتشار الفيروس الأوسع نطاقًا في العالم.

وحسبما أوردته « بي بي سي» يعكف فريق من الباحثين بمختبر« ميديكون»، إحدى كبرى المدن العلمية جنوبى السويد، على تطوير جيل جديد من اللقاحات في شكل أقراص وباخاهات للأنف، إذ تسعى البروفيسور إنجيمو أندرسون، رئيسة الفريق البحثي بالمختبر إلى تطوير ببخاخة أنف بلاستيكية رقيقة، لا يزيد حجمها عن نصف حجم علبة أعواد الثقاب.

ويأمل فريق البروفيسور إنجيمو أندرسون أن يقوم الجيل الجديد من اللقاحات بدور كبير في مكافحة على الصعيد العالمي في المستقبل، بما يتيح للملايين من الناس أخذ لقاح في المنزل، والإسراع في بلوغ «مناعة القطيع».

وحسبما نقلت شبكة «بي بي سي» عن جوهان وابورج، رئيس مجلس إدارة شركة « إيكونوفو »، إحدى الشركات السويدية لتصنيع البخاخات للمرضى الذين يعانون من ضيق التنفس، يعد إنتاج هذه الأجهزة أمرا سهلا ورخيصا.

وتتعاون شركة «إيكونوفو» مع شركة أبحاث متخصصة في علم المناعة بستوكهولم تعرف باسم «ISR»، طورت لقاحا على شكل مسحوق جاف ضد كوفيد- 19.

وتستخدم شركة «إيكونوفو» بروتينات مصنعة لكوفيد- 19 مصنعة في شكل سوائل بإمكانها تحمل درجات حرارة تصل إلى 40 درجة مئوية.

وهو أمر يختلف بشكل كبير عن اللقاحات المتوافرة في الوقت الحالي كما حظيت بترخيص منظمة الصحة العالمية.

وحسبما نقلت «بي بي سي» عن أولاه وينكويست، أستاذ علم المناعة في معهد «كارولينسكا»، إحدى أبرز المؤسسات الطبية الرائدة في السويد، أن هذه الطريقة (الجديدة) ستغير قواعد اللعبة، مما سيتيح توزيع (مسحوق) اللقاح بسهولة بالغة من دون الحاجة إلى سلسلة التبريد، كما سيمكن أخذها بدون الحاجة لمقدمي الرعاية الصحية.

وتختبر الشركة حاليا لقاحاتها على سلالتي فيروس كورونا: بيتا (التي ظهرت في جنوب إفريقيا) وألفا (التي ظهرت في بريطانيا). ويُعتقد أن هذا الجيل الجديد من اللقاحات سيسهم في تسريع وتيرة توزيع اللقاحات في إفريقيا، إذ لا توجد لقاحات مصنعة محليا في معظم بلدانها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تسجيل 16 وفاة و 658 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 16 وفاة و 658 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

خروج 109 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات

خروج 109 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات

«الصحة»: تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و6 حالات وفاة

«الصحة»: تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و6 حالات وفاة

تونس تسجل 38 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

تونس تسجل 38 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية