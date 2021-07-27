بالأسماء.. المرشحون لمجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين

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كشف الاتحاد المصري للتأمين، عن أن علاء الزهيري، الرئيس الحالي لرئيس مجلس الاتحاد، هو المرشح الوحيد على نفس المقعد، لمدة 4 سنوات جديدة، تبدأ من العام الحالي وحتى عام 2025.

وقال الاتحاد في بيان، الثلاثاء، إنه من المقرر أن يجري انتخابات مجلس الإدارة خلال انعقاد الجمعية العمومية في وقت لاحق من مساء الثلاثاء 27 يوليو، في أحد فنادق القاهرة، قبل مثول الجريدة للطبع.

ومن المقرر أن يحضر الجمعية الشركات الأعضاء بالاتحاد المصري للتأمين واللذين يبلغ عددهم 40 شركة، على أن يشمل جدول الأعمال اعتماد الموازنة التقديرية للاتحاد عن العام المالي 2021-2022

وكان مجلس ادارة الاتحاد المصري للتأمين قد قرر في اجتماعه بتاريخ 20-6-2021 فتح باب الترشح لعضوية مجلس ادارة الاتحاد لمدة 4 سنوات خلال الدورة 2021- 2025 حيث ينتهى مدة المجلس الحالي برئاسة علاء الزهيري في 20-8-2021، على أن تقرر عقد الجمعية العمومية للاتحاد لإجراء انتخابات الدورة القادمة خلال لاجتماعها الثلاثاء.

ويترشح على منصب نائب رئيس مجلس الادارة الدكتور سعيد جبر هو المرشح منفردًا، بينما هناك 14 مرشحا لعضوية مجلس الادارة عن شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات وشركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.

والمرشحون عن شركات التأمين التي تمارس تأمينات الممتلكات والمسئوليات، هم احمد درويش العضو المنتدب لشركة رويال للتأمين، وحسام علما العضو المنتدب الشركة المصرية للتأمين التكافلي، وحسام عبدالعزيز. رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية للتأمين التعاوني، ومحمد عبدالمولى العضو المنتدب بيت التأمين المصري السعودي، واحمد خليفة العضو المنتدب شركة ثروة للتأمين، ومحمد مصطفى عبدالرسول العضو المنتدب شركة اورينت للتأمين، ومدحت صابر العضو المنتدب شركة أروب للتأمين، وعادل فطورى العضو المنتدب شركة وثاق للتأمين.

بينما يترشح عن شركات التأمين التي تمارس تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، محمود حنفى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى الشركة اللبنانية السويسرية تكافل، وعلى السيسى العضو المنتدب شركة أروب للتأمين على الحياة، وسعيد الألفى رئيس مجلس ادارة شركة الدلتا لتأمينات الحياة، وهيثم طاهر العضو المنتدب شركة متلايف لتأمينات الحياة، وأيمن قنديل العضو المنتدب شركة أكسا لتأمينات الحياة- مصر، وعبير حلمى العضو المنتدب شركة الوفاء لتأمينات الحياة

والجدير بالذكر ان النظام الأساسي للاتحاد ينص على ضم مجلس الادارة ممثلين عن شركتي القطاع العام وهما شركة مصر للتأمين وشركة مصر لتأمينات الحياة، على أن يعلن تشكيل المجلس عقب انتهاء الجمعية العمومية

وتأسس الاتحاد المصري للتأمين عام 1953 في جمهورية مصر العربية ليضم في عضويته شركات التأمين واعادة التأمين وجمعيات التأمين التعاوني المرخص لها بالعمل في مصر، والاتحاد لا يهدف للربح وله شخصية اعتبارية مستقلة ومقره القاهرة الكبرى، ويهدف الاتحاد المصرى للتأمين إلى رفع مستوى صناعة التأمين والمهن التأمينية المرتبطة بها وتحديثها، وتعتبر العضوية بالاتحاد إلزامية لكل شركات التأمين العاملة بسوق التأمين المصرى وفقا لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، ويضم الاتحاد في عضويته عدد 40 شركة تأمين ممتلكات ومسؤوليات وحياة .