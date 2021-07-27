«النواب» يرفض إلغاء عقوبة الحبس لملاك المزارع السمكية.. ووهدان: 15 ألف مزرعة غير مقننة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفض مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الثلاثاء، تخفيف العقوبات الواردة بمشروع قانون «حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية» والمتعلقة بملاك المزارع السمكية.

وطالب النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة فقط لملاك المزارع السمكية، مضيفا أن ملاك المزارع هم جنود التنمية وهم وقود الاقتصاد القومي لما يحققونه من توازن في إنتاج البروتين الحيواني.

وتابع «وهدان»: «لابد من مساعدة الشعب المصري وأنه رغم العقوبات الموجودة هناك تزايد في الجرائم التي تمس صاحب المزرعة في القانون».

وقال: «القانون يعاقب بالحبس 3 سنوات وهذا كلام غير منطقي لأن هناك 15 ألف مزرعة غير مقننة ولابد من إعطاء مهلة لمدة سنة لتوفيق الأوضاع».

وأضاف: «من غير المعقول أن نحبس من 7 إلى 8 ملايين مواطن ولابد من تخفيف العقوبة إلى الغرامة بدلا من الحبس لأنهم جنود التنمية».

وعلق المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، بأن العقوبة المنصوص عليها الحبس أو الغرامة تقديرية للمحكمة وحسب جسامة الجرم.

ورد المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، قائلا: "العقوبة تقع في نطاق السلطة التقديرية للقاضي لتحقيق الردع العام حتى لا يقدم على الجريمة، وضرب مثالا بجريمة تهريب المخدرات"، مضيفا أن عقوبتها الإعدام ولكننا سنجد أن صدور تلك العقوبة قليل للغاية وقضاء مصر نزيه وشريف والعقوبة تخييرية.

وتمسكت الأغلبية البرلمانية بتغليظ العقوبة، ورفض إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة.